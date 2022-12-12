Настання миру в Україні: Зеленський звернувся до лідерів G7 із заявою (відео)

Країни G7 мають зробити три очікуваних кроки, які прискорять настання миру в Україні

Зеленський запропонував скликати спеціальний саміт – Global Peace Formula Summit

Росія продовжує агресію, а отже, має бути продовжена й підтримка України у світі. Країни G7 мають зробити три очікуваних кроки, які прискорять настання миру в Україні. Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до лідерів країн – учасниць «Великої сімки».

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«Росія продовжує агресію, а отже, має бути продовжена й підтримка України. Наступного року - так само як і цього. Але крім цього, ми маємо зробити й давно очікувані кроки - те, що прискорить настання миру. Я перелічу ці кроки. Їх три», – заявив Зеленський.

За його словами, Україна потребує сучасних танків і цю оборонну можливість треба відкрити. Також ЗСУ потрібні артилерія, снаряди до неї, далекобійні ракети та реактивні системи. Президент додав, що результативнішими буде Україна з такою зброєю, то коротшою буде російська агресія.

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«Другий – нова міцність. Маємо зберегти й наступного року фінансову, енергетичну та соціальну стабільність. Не програти в цьому – це виграти в усьому. Зокрема, надійний захист української енергетики від російських ракет та іранських дронів буде захистом усієї Європи, оскільки цими ударами Росія провокує гуманітарну й міграційну катастрофу не лише для України, але й для всього ЄС», – додав президент.

Окремо Зеленський підкреслив крок дипломатії. Він зазначив, що Україна завжди була лідером переговорних зусиль і робила все, щоб зупинити російську агресію. На саміті G20 Зеленський запропонував «формулу миру». Мова йде про 10 чітких пунктів, які цілком реально виконати. Це потрібно для миру в Україні, у Європі, у світі.

Нагадаємо, триває 292 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України.

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Також президент запропонував скликати спеціальний саміт - Global Peace Formula Summit, – щоб визначитись, як і коли можна буде реалізувати пункти української «формули миру».