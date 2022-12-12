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Виведення військ РФ з України: Зеленський зробив Путіну конкретну пропозицію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Виведення військ РФ з України: Зеленський зробив Путіну конкретну пропозицію
Зеленський запропонував скликати спеціальний саміт – Global Peace Formula Summit
фото: Офіс президента

Зеленський: Я не бачу причин, чому Росії не зробити це зараз, на Різдво»

Президент України Володимир Зеленський запропонував Росії розпочати виведення своїх військ із території України вже на Різдво. Таким чином, Москва покаже свої щирі наміри. Про це Зеленський заявив під час виступ перед лідерами країн G7.

«Якщо Росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій. Я сподіваюся, що ви підтримаєте наш заклик, тому що це глобальний інтерес і частина нашої формули світу. Я не бачу причин, чому Росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із Москви покаже, чого там справді хочуть», – наголосив глава держави.

Президент також запропонував скликати спеціальний саміт – Global Peace Formula Summit – щоб визначитися, як і коли можна буде реалізувати пункти української формули миру. «Пропоную вам, як і іншим сумлінним державам, виявити своє лідерство у реалізації формули світу або конкретних її пунктів. Пропонуємо Росії здійснити конкретний дипломатичний крок до врегулювання, про який у Москві так багато говорять», – відмітив Зеленський у виступі.

Раніше Зеленський анонсував українську формулу миру.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав 45-хвилинне інтерв’ю американському телеведучому Девіду Леттерману у шоу на Netflix «Мій наступний гість не потребує представлення».

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Теги: росія Міноборони саміт війна путін Володимир Зеленський Москва втрати

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