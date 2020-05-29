Разумков пояснив, чому депутати хочуть самостійно звільняти міністрів



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Разумков наголосив, що це не розширення повноважень, а приведення повноважень парламенту у відповідність до чинного законодавства

«Це не розширення повноважень, а приведення повноважень парламенту у відповідність до чинного законодавства», - пояснює спікер

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков пояснив, чому в парламенті було зареєстровано пропозицію щодо надання можливості депутатам звільняти міністрів самостійно. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Згідно з чинним законодавством, міністрів і прем’єр-міністра призначає парламент, а звільняє міністрів він лише за поданням прем’єр-міністра або за власною ініціативою міністра. Якщо ми говоримо про законопроєкт 3499 про інтерпеляцію, то він дає змогу викликати та заслухати міністра. Це контрольна функція Верховної Ради. І якщо цей звіт буде визнаний незадовільним, для чого необхідно 226 голосів, після цього прем’єр-міністр зобов’язаний буде подати подання про звільнення цього урядовця. І знову за це повинна проголосувати Рада», - зазначив спікер.

Відповідаючи на питання, чи вважає він таке розширення повноважень Верховної Ради доцільним, Разумков наголосив, що це не розширення повноважень, а приведення повноважень парламенту у відповідність до чинного законодавства.

«Якщо ви призначаєте людину на посаду, у вас має бути й можливість її звільнити. Воно так і є, але виписане не зовсім згідно з чинним законодавством. Цей законопроєкт зареєстрований, його підписали близько 70 нардепів, і далі подивимося, як будуть розгортатися події» - резюмував спікер.

Нагадаємо, раніше Разумков пояснив, чому під час телеефірів розмовляє російською мовою.

Як повідомлялося раніше, Разумков поставив оцінку роботі Верховної Ради України.

Дмитро Разумков — голова Верховної Ради IX скликання. Під час голосування за посаду спікера отримав найбільшу за час існування Верховної Ради України підтримку народних депутатів: за його кандидатуру проголосували 382 парламентарі. Крім цього, Разумков є членом Ради національної безпеки й оборони України та Національної інвестиційної ради. До обрання спікером був головою партії «Слуга народу», а також головним радником із політичних питань та речником штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

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