Ексголова Держгеокадастру: дізнався про звільнення з інтернету



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Денис Башлик вважає рішення про своє звільнення політичним

Денис Башлик каже, що з ним «ніхто не мав розмови»

Звільнений голова Держгеокадастру Денис Башлик повідомив, що дізнався про звільнення з інтернету.

Про це він сказав у вівторок в коментарі «ЕП».

«Якщо відверто, я дізнався про це з інтернету, вчора ввечері. Зі мною ніхто не мав розмови. Передумов не було, це суто політичне рішення. Відповідно до статті за якою мене звільнили 87ч1. - це не звільнення фактично, а виведення поза штат із запропонуванням аналогічної посади протягом чотирьох місяців. Сказати, щоб якісь там претензії були до роботи - жодних не було. Суто політичне рішення», – сказав ексголова відомства.

Також Башлик прокоментував повідомлення ЗМІ, щодо можливих кандидатів на посаду нового голови Держгеокадастру: колишнього голову Держкомзему Олега Кулініча і уповноваженого президента із земельних питань Романа Лещенко.

«Я теж це чув, не тільки із ЗМІ, але й з інших джерел. Але жодних розмов я з ними не мав, не знаю, які там плани», – резюмує ексголова відомства.

Башлик зазначає, що наразі виведений поза штат і буде виконувати обов’язки, за дорученнями нового керівника Держгеокадастру.

Як відомо, 25 травня Кабінет міністрів України звільнив Башлика з посади голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.

Башлика було призначено головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в листопаді 2019 року за часів уряду Олексія Гончарука.

До слова, 1 березня Верховна Рада проголосувала за відкриття ринку землі. Законопроєкт підтримали 259 народних депутатів.