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    Політика

    Разумков поставив оцінку роботі Верховної Ради

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    На думку спікера, за п&rsquo;ятибальною шкалою Верховна Рада напрацювала на четвірку - Разумков поставив оцінку роботі Верховної Ради
    На думку спікера, за п’ятибальною шкалою Верховна Рада напрацювала на четвірку

    «На «відмінно» – точно ні», - переконаний спікер

    Голова Верховної Ради дав свою оцінку роботі чинного парламенту. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

    «Оцінку не ми собі будемо давати, а люди. Хтось завищує свої результати, хтось навпаки. Щось було зроблено на відмінно, але були й проблеми та прорахунки. Є речі, якими ми точно не будемо пишатися, тому що були приклади кнопкодавства, інших явищ. Були й інші події в інших інституціях. Мені, мабуть, буде коректніше говорити про Верховну Раду», - зазначив Разумков.

    На думку спікера, за п’ятибальною шкалою Верховна Рада напрацювала на четвірку.

    «На «відмінно» – точно ні. Жодна Рада не працювала на відмінно, і я не впевнений, що колись таке буде», - переконаний спікер.

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    Дмитро Разумков — голова Верховної Ради IX скликання. Під час голосування за посаду спікера отримав найбільшу за час існування Верховної Ради України підтримку народних депутатів: за його кандидатуру проголосували 382 парламентарі. Крім цього, Разумков є членом Ради національної безпеки й оборони України та Національної інвестиційної ради. До обрання спікером був головою партії «Слуга народу», а також головним радником із політичних питань та речником штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

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