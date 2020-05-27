Уряд схвалив низку кадрових рішень: кого звільнили та призначили



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Уряд провів засідання 27 травня

Кабмін погодив призначення Василя Володіна головою Київської обласної державної адміністрації

Кабмін сьогодні, 27 травня, на засіданні ухвалив низку кадрових рішень. Про важливі звільнення та призначення на своїй сторінці у Facebook повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан.

«Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень», - написав Мокан.

За його словами, на засіданні уряд вирішив призначити:

Гере Юлія Павловича - заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації,

Демченкова Ярослава Сергійовича - заступником Міністра енергетики та захисту довкілля України з питань європейської інтеграції,

Іващенка Ігоря Анатолійовича - заступником Міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції,

Кузьменкова Олексія Олександровича - головою Державного агентства водних ресурсів України,

Рубан Наталії Іванівни - першим заступником Голови Державної податкової служби України,

Домбровського Кирила Григоровича - першим заступником Голови Державного агентства розвитку туризму України,

Моркляника Богдана Васильовича - заступником Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Крім того Кабмін вирішив звільнити Рябчина Олексія Михайловича - з посади заступника Міністра енергетики та захисту довкілля України.

Також уряд погодив призначення Василя Володіна головою Київської обласної державної адміністрації.

Кабмін підтримав рішення про визначення переможців конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «А»:

Боднара Романа Валерійовича - першим заступником Державної інспекції енергетичного нагляду,

Фещенка Артема Валерійовича - заступником голови Державного агентства інфраструктурних проектів.

До слова, 20 травня під час пресконференції президент Зеленський пообіцяв кадрові рішення стосовно губернаторів.