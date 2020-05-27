Голова Верховної Ради теж хоче змінити закон про мову



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що закон про мову потрібно міняти

Разумков прокоментував слова Зеленського про те, що в мовному законодавстві треба «навести порядок»

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що закон «Про забезпечення функціонування української мови» необхідно міняти. Про це він заявив в інтерв'ю «Главкому».

«Там є позиції, які будуть сприйматися позитивно, а є ті, які будуть сприйматися негативно. І будь-який політик, особливо в умовах війни і непростої ситуації в державі, повинен думати не про те, як позитивно чи негативно будуть сприйняті його слова щодо мови, а розуміти – об’єднає це українське суспільство чи ні», - зазначив спікер.

За його словами, відповідні законопроєкти зареєстровані в парламенті, але не включені до порядку денного пленарних засідань на найближчі тижні.

На питання, чи є у «Слуги народу» узагальнена основна концепція щодо «мовного» закону, спікер сказав, що фракція в цьому випадку «досить різноманітна».

«Від надто радикально налаштованих на захист української мови депутатів до тих, хто буде займати абсолютно протилежну позицію. Ви це самі бачите. Але більша частина, мені так здається, буде дотримуватися саме центристської позиції, і в цьому питанні так само», - наголосив голова Верховної Ради.

Як відомо, закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набув чинності 16 липня 2019 року.

Нагадаємо, раніше Разумков пояснив, чому під час телеефірів розмовляє російською мовою.

Дмитро Разумков — голова Верховної Ради IX скликання. Під час голосування за посаду спікера отримав найбільшу за час існування Верховної Ради України підтримку народних депутатів: за його кандидатуру проголосували 382 парламентарі. Крім цього, Разумков є членом Ради національної безпеки й оборони України та Національної інвестиційної ради. До обрання спікером був головою партії «Слуга народу», а також головним радником із політичних питань та речником штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського.