Разумков розповів, чому Саакашвілі не зможе потрапити до списку «Слуги народу»



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Керівник партії «Слуга народу» Дмитро Разумков Фото: Главком

За словам Разумкова, Саакашвілі не може потрапити до списку якоїсь партії

Екс-президент Грузії та колишній глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі не зможе потрапити до партійного списку партії «Слуга народу» на дострокових виборах перш за все з причини тривалої відсутності в Україні.

Про це в ефірі «112 Україна» заявив голова партії Дмитро Разумков.

«Я думаю, що, якщо я не помиляюся, там є обмеження. Він не може потрапити до списку якоїсь партії, тому що в рамках чинного законодавства він повинен був би прожити п’ять років на території України. Він прожив чотири, і, мабуть, менше, тому що цей проміжок часу він теж випадає з цього тимчасового циклу. У партійні списки або в рух по одномандатному виборчому округу не обов'язково бути членом партії, але інші обмеження відіграють важливу роль», - пояснив Разумков.

Він зазначив, що такі питання чітко прописані в законодавстві: «А прийом або не прийом того чи іншого громадянина України в ту чи іншу громадську організацію, в тому числі партію, він прописується як законодавством України, статутом та іншими нормативними документами, які розробляються тими чи іншими політичними силами, в тому числі».

Напередодні Саакашвілі заявив про відсутність власних політичних амбіцій в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повернув екс-главі Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі українське громадянство.

Саакашвілі заявив, що вже середу має намір прилетіти у Київ.

Прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж повідомила, що колишній глава Одеської обладміністрації прилетить в аеропорт «Бориспіль» 29 травня о 17:15 рейсом із Варшави.