Саакашвілі: у мене немає жодних політичних амбіцій



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Михайло Саакашвілі

Саакашвілі пообіцяв бути «дуже обережним, коли буде на щось погоджуватися»

Екс-президент Грузії та колишній глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі заявив про відсутність власних політичних амбіцій в Україні.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «112 Україна».

«У мене немає жодних політичних амбіцій, тому що я був вже на всіх посадах, я все бачив. Я буду дуже обережним, коли буду на щось погоджуватися. Я через це проходив, я бачив, як це виглядає, і я не рвуся ні на які посади», - запевнив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повернув екс-главі Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі українське громадянство.

Саакашвілі заявив, що вже середу має намір прилетіти у Київ.

Прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж повідомила, що колишній глава Одеської обладміністрації прилетить в аеропорт «Бориспіль» 29 травня о 17:15 рейсом із Варшави.

Нагадаємо, Саакашвілі заявляв, що після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах прагне повернутися в Україну. Ще в день першого туру виборів Зеленський не заперечував проти повернення Саакашвілі до України та казав, що йому може знадобитися допомога колишнього президента Грузії.

Раніше Саакашвілі заявив, що звернувся до очільників Міністерства внутрішніх справ, Держприкордонслужби та Служби безпеки України з проханням скасувати заборону на в'їзд в Україну.

Як відомо, Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року і заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року. Громадянства України Саакашвілі позбавили в липні 2017 року. Офіційною підставою цього стала недостовірна інформація в заяві на отримання громадянства й те, що він не вказав інформацію про судимість.