Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство



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Михайло Саакашвілі знову отримає український паспорт

Саакашвілі раніше просив Зеленського повернути йому громадянство України

Сьогодні, 28 травня, президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким екс-президент Грузії та колишній очільник Одеської обладміністрації Михайло Саакашвілі знову отримує українське громадянство.

«Відповідно до пункту 26 статті 106 Конституції України та статей 9, 22 закону України «Про громадянство України» постановляю:...Внести до указу президента України від 26 липня 2017 року № 196 «Про припинення громадянства України Бондарєвої Т., Корнійчук О.А., Коротецького Л.О. та інших осіб» зміну, виключивши положення щодо втрати Саакашвілі Михайлом громадянства України», - йдеться в указі Зеленського.

Раніше адвокат колишнього президента Грузії, екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявляє, що подав до Адміністрації президента Володимира Зеленського лист Саакашвілі з проханням повернути йому громадянство України.

Саакашвілі заявляв, що після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах прагне повернутися в Україну. Ще в день першого туру виборів Зеленський не заперечував проти повернення Саакашвілі до України та казав, що йому може знадобитися допомога колишнього президента Грузії.

Раніше Саакашвілі заявив, що звернувся до очільників Міністерства внутрішніх справ, Держприкордонслужби та Служби безпеки України з проханням скасувати заборону на в'їзд в Україну.

Як відомо, Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року і заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року. Громадянства України Саакашвілі позбавили в липні 2017 року. Офіційною підставою цього стала недостовірна інформація в заяві на отримання громадянства й те, що він не вказав інформацію про судимість.