Саакашвілі заявив, що завтра приїде в Україну



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Михайло Саакашвілі подякував Зеленському

Екс-президент Грузії подякував шостому президенту України за повернення громадянства

Колишній очільник Одеської обладміністрації Михайло Саакашвілі подякував Володимиру Зеленському за повернення громадянства. Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook.

«Дякую президенту Зеленському», - написав він.

Саакашвілі також у прямому ефірі на телеканалі «Наш» заявив, що вже завтра планує повернутися в Україну.

«Завтра приїжджаю до України», - сказав він.

Як відомо, сьогодні, 28 травня, президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким екс-президент Грузії та колишній очільник Одеської обладміністрації Михайло Саакашвілі знову отримує українське громадянство.