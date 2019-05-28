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    Саакашвілі заявив, що завтра приїде в Україну

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    Михайло Саакашвілі подякував Зеленському&nbsp; - Саакашвілі заявив, що завтра приїде в Україну
    Михайло Саакашвілі подякував Зеленському 

    Екс-президент Грузії подякував шостому президенту України за повернення громадянства

    Колишній очільник Одеської обладміністрації Михайло Саакашвілі подякував Володимиру Зеленському за повернення громадянства. Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook

    «Дякую президенту Зеленському», - написав він. 

    Саакашвілі також у прямому ефірі на телеканалі «Наш» заявив, що вже завтра планує повернутися в Україну. 

    «Завтра приїжджаю до України», - сказав він.

    Як відомо, сьогодні, 28 травня, президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким екс-президент Грузії та колишній очільник Одеської обладміністрації Михайло Саакашвілі знову отримує українське громадянство.

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