Речниця Зеленського запевняє, що РНБО не планувала закривати канал «Прямий»

Прессекретарка глави держави прокоментувала заяву Петра Порошенка про плани РНБО закрити «Прямий»

На запланованому у п'ятницю засіданні Ради нацбезпеки й оборони не збиралися вносити телеканал «Прямий» до списку санкційних телемовників.

Про це УП заявила прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.

За її словами, рішення закрити канали 112 Україна, Zik і NewsOne не було політичним, воно приймалося виключно на захист державних інтересів.

«Санкції проти телеканалів 112 Україна, Zik, NewsOne були впроваджені через докази фінансування з держави-агресора, а також пов'язаність їх власника з терористичними організаціями, що оперують на окупованих агресором територіях України», – пояснила речниця глави держави.

При цьому вона підкреслила, що свободі слова в Україні нічого не загрожує.

Нагадаємо, 18 лютого стало відомо, що п’ятий президент, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко купив телеканал «Прямий» у Володимира Макеєнка.

Напередодні колишній президент начебто отримав інформацію, що канал «Прямий» хочуть закрити рішенням РНБО.

Нагадаємо, днями радник глави Офісу Зеленського Михайло Подоляк у соцмережі обговорив з ведучим телеканалу «Наш» Максимом Назаровим закриття каналу «Прямий». Обговорення мало вигляд відповіді на коментар ведучого Максима Назарова, який написав про закриття «Прямого».

«Закрити нафіг «Прямий!» – написав Назаров.

«Цікава ідея… хочете позбавитись ще одного конкурента в інформаційному мовленні???», – відреагував Подоляк.

Читайте також: