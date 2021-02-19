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    Речниця Зеленського запевняє, що РНБО не планувала закривати канал «Прямий»

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    18 лютого стало відомо, що&nbsp;Петро Порошенко купив телеканал &laquo;Прямий&raquo; - Речниця Зеленського запевняє, що РНБО не планувала закривати канал «Прямий»
    18 лютого стало відомо, що Петро Порошенко купив телеканал «Прямий»

    Прессекретарка глави держави прокоментувала заяву Петра Порошенка про плани РНБО закрити «Прямий»

    На запланованому у п'ятницю засіданні Ради нацбезпеки й оборони не збиралися вносити телеканал «Прямий» до списку санкційних телемовників.

    Про це УП заявила прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.

    За її словами, рішення закрити канали 112 Україна, Zik і NewsOne не було політичним, воно приймалося виключно на захист державних інтересів.

    «Санкції проти телеканалів 112 Україна, Zik, NewsOne були впроваджені через докази фінансування з держави-агресора, а також пов'язаність їх власника з терористичними організаціями, що оперують на окупованих агресором територіях України», – пояснила речниця глави держави.

    При цьому вона підкреслила, що свободі слова в Україні нічого не загрожує.

    Нагадаємо, 18 лютого стало відомо, що п’ятий президент, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко купив телеканал «Прямий» у Володимира Макеєнка.

    Напередодні колишній президент начебто отримав інформацію, що канал «Прямий» хочуть закрити рішенням РНБО.

    Нагадаємо, днями радник глави Офісу Зеленського Михайло Подоляк у соцмережі обговорив з ведучим телеканалу «Наш» Максимом Назаровим закриття каналу «Прямий». Обговорення мало вигляд відповіді на коментар ведучого Максима Назарова, який написав про закриття «Прямого».

    «Закрити нафіг «Прямий!» – написав Назаров.

    «Цікава ідея… хочете позбавитись ще одного конкурента в інформаційному мовленні???», – відреагував Подоляк.

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    Теги: Петро Порошенко ЗМІ телебачення РНБО санкції президент Юлія Мендель
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