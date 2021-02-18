«Грає в політику» – на Банковій пояснили навіщо СБУ перевіряє канал «1+1»

Подоляк не бачить проблеми в нині існуючих телеканалах

Спецслужби з'ясовують, хто впливає на телеканал

Телеканал «1+1» перевіряють співробітники Служби Безпеки України. У спецслужбі хочуть з'ясувати, хто має вплив на інформаційну політику телеканалу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, даний телеканал «грає в політику», однак це нормально для конкуренції медійного середовища.

«СБУ проводить перевірку за «1+1». Вони повинні перевірити, хто є бенефіціаром, який вплив на управління виявляється, умовно кажучи, який вплив на інформаційну політику з певним пакетом акцій», – заявив Подоляк.

При цьому він не бачить проблеми в нині існуючих телеканалах, включаючи пул Порошенко, крім пулу Медведчука.

«Вони ідеологічно можуть подобатися або не подобатися. Але всі вони проукраїнські канали, за винятком пулу Медведчука», – зазначив Подоляк.

Раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов закликав представників телеканалу «1+1» не спекулювати фактами та не маніпулювати суспільною думкою, висвітлюючи розслідування справи щодо незаконного прослуховування прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Також, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перевірила сім телеканалів групи «1+1 медіа» на предмет наявності у структурі власності дружини народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука Оксани Марченко