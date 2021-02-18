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    «Грає в політику» – на Банковій пояснили навіщо СБУ перевіряє канал «1+1»

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    Подоляк&nbsp;не бачить проблеми в нині існуючих телеканалах - «Грає в політику» – на Банковій пояснили навіщо СБУ перевіряє канал «1+1»
    Подоляк не бачить проблеми в нині існуючих телеканалах
    Фото з відкритих джерел

    Спецслужби з'ясовують, хто впливає на телеканал

    Телеканал «1+1» перевіряють співробітники Служби Безпеки України. У спецслужбі хочуть з'ясувати, хто має вплив на інформаційну політику телеканалу.

    Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

    За словами Подоляка, даний телеканал «грає в політику», однак це нормально для конкуренції медійного середовища.

    «СБУ проводить перевірку за «1+1». Вони повинні перевірити, хто є бенефіціаром, який вплив на управління виявляється, умовно кажучи, який вплив на інформаційну політику з певним пакетом акцій», – заявив Подоляк.

    При цьому він не бачить проблеми в нині існуючих телеканалах, включаючи пул Порошенко, крім пулу Медведчука.

    «Вони ідеологічно можуть подобатися або не подобатися. Але всі вони проукраїнські канали, за винятком пулу Медведчука», – зазначив Подоляк.

    Раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов закликав представників телеканалу «1+1» не спекулювати фактами та не маніпулювати суспільною думкою, висвітлюючи розслідування справи щодо незаконного прослуховування прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

    Також, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перевірила сім телеканалів групи «1+1 медіа» на предмет наявності у структурі власності дружини народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука Оксани Марченко

    Теги: телебачення СБУ розслідування Офіс президента радник
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