Порошенко став власником каналу «Прямий»

Петро Порошенко гарантує, що свобода слова і журналістські стандарти на телеканалі «Прямий» будуть збережені

Колишній президент отримав інформацію, що канал «Прямий» хочуть закрити

П’ятий президент, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко купив телеканал «Прямий» у Володимира Макеєнка. Про це він повідомив під час телемарафону «Сьома річниця Революції гідності».

За словами Порошенка, це рішення було ухвалене через ризики відключення телеканалу за рішенням влади. Порошенко також гарантував, що свобода слова і журналістські стандарти на телеканалі «Прямий» будуть збережені. «Свобода слова є засадничими принципом», – наголосив Порошенко.

«Вчора я мав вечерю з однією з послів Великої сімки, і в мене розривався телефон, він став червоним. З усіх джерел я отримав повідомлення – 19 числа проти пана Макеєнка будуть запровадженні санкції, канал «Прямий» буде закритий. Я отримав 18 повідомлень. Частину з яких я показав послу» – говорить Порошенко.

«Я не отримав жодного спростування. Навпаки плани, що це готується. Свого часу півтора роки тому я обіцяв, що я докладу максимум зусиль, щоб не дозволити цього», – нагадав Порошенко.

Він наголосив, що оточення Зеленського вважає, що опозиційні проукраїнські канали «заважають їм жити».

«Сьогодні вранці мені подзвони Макеєнко. Сказав, що нам треба докладати спільних зусиль по захисту каналу. Сказав, що єдина його вина, що він декілька років докладав зусиль, щоб підтримувати, забезпечувати, фінансувати і захищати канал. Але зараз він потребує допомоги. Дві години тому ми підписали угоду, я заплатив гроші, великі гроші, які могли піти на благодійність – і дві години тому в державному реєстрі кінцевий бенефіціарний власник прямого каналу є «Prime Assets Capital», структура яка на 100 відсотків належить Порошенку Петру Олексійовичу», – повідомив лідер «ЄС».

«Володимире Олександровичу, завтра на Раді національної безпеки і оборони ви можете запроваджувати санкції проти «терориста» Порошенка, але я дуже раджу вам уважно подивитися, чим закінчив Янукович, який так намагався закрити 5 канал. Ретельно по дням відслідкуйте. Підкажу – закінчив він погано. Я буду робити все від мене залежне для того, щоб захистити свободу слова», – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, днями радник глави Офісу Зеленського Михайло Подоляк у соцмережі обговорив з ведучим телеканалу «Наш» Максимом Назаровим закриття каналу «Прямий». Обговорення мало вигляд відповіді на коментар ведучого Максима Назарова, який написав про закриття «Прямого».

«Закрити нафіг Прямий!» – написав Назаров.

«Цікава ідея… хочете позбавитись ще одного конкурента в інформаційному мовленні???», – відреагував Подоляк.



