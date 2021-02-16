Цікава ідея: Радник президента Подоляк обговорив закриття телеканалу «Прямий»

Михайло Подоляк не проти закрити ще один телеканал

Обговорення мало вигляд відповіді на коментар ведучого Максима Назарова

Радник глави Офісу Зеленського Михайло Подоляк у соцмережі обговорив з ведучим телеканалу «Наш» Максимом Назаровим закриття каналу «Прямий».

Обговорення мало вигляд відповіді на коментар ведучого Максима Назарова, який написав про закриття «Прямого».

«Закрити нафіг Прямий!» – написав Назаров.

«Цікава ідея… хочете позбавитись ще одного конкурента в інформаційному мовленні???», – відреагував Подоляк.

Телеканал «НАШ» належить представнику Опоблоку Євгену Мураєву.

Нагадаємо, 2 лютого 2021 року рішенням РНБО запроваджені санкції проти телеканалів NewsOne, 112 та ZIK. Макс Назаров раніше був ведучим на телеканалі NewsOne.

Також на п’ять років ввели санкції проти регіональних мовників каналу «112-Україна» – «Новий формат», «Аріадна ТВ», «ТВ Вибір», «Партнер ТВ» та «Лідер ТВ».

В Офісі президента України стверджують, що введені санкції не є зазіханням на свободу слова, а є виключно боротьбою із «чужорідною пропагандою».

Канали «112 Україна», NewsOne і Zik натомість заявили про «політичну розправу». Голова спілки журналістів України Сергій Томіленко розкритикував санкції проти телеканалів.

Також, відсутність реакції журналістської спільноти в Україні на санкцій проти каналів «112 Україна», NewsOne і Zik свідчить про те, що вони згідні із цим рішенням. Журналісти цих каналів, так само як наркокур’єри, мали усвідомлювати загрози своєї діяльності. Про це в ексклюзивному інтерв'ю для «Главкому» розповів колишній голова Київської незалежної медіа-профспілки Андрій Яніцький.