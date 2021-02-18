Росіяни потирають руки: у них з'явиться можливість купити «Нафтогаз України»

Російські ЗМІ рясніють гучними заголовками про те, що акції «Нафтогазу України» можна буде купити й громадянам РФ

ЗМІ країни-агресорки у захваті від повідомлення керівника «Нафтогазу» про вихід компанії на IPO

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» планує у 2025 році вийти на первинне публічне розміщення акцій (IPO) на великій міжнародній біржі. Про це сьогодні повідомив голова правління компанії Андрій Коболєв під час презентації бізнес-стратегії компанії.

«У 2025 році ми плануємо вийти на публічне розміщення наших акцій і завершити процес IPO», - сказав Коболєв.

Цю стратегію української енергетичної компанії миттєво рознесли російські ЗМІ, акцентуючи на тому, що тепер і росіяни зможуть «долучитися» до купівлі акцій «Нафтогазу». Зокрема, «РИА Новости» пише: «Після того як папери «Нафтогазу» будуть торгуватися на біржі, росіяни отримають можливість придбати частину компанії». Цю ідею підхопили й інші видання, на кшталт «Лента.ру», яка публікує гучний заголовок про те, що «у росіян з'явиться можливість купити частину «Нафтогазу України».

Зазначимо, що ідея про вихід «Нафтогазу» на публічне розміщення акцій не нова. У липні 2020 року Коболєв повідомив, що виведення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на первинне публічне розміщення акцій є головною амбіцією компанії. А до 2025 року компанія має намір збільшити обсяги власного видобутку газу і вкласти у цей процес понад $7 млрд. Крім того, компанія має намір повернути собі статус головного продавця газу в Україні.

У 2017 році Коболєв заявляв, що продаж міноритарного пакету акцій компанії (15%), яка може відбутися у 2020 році, дозволить державі отримати $10 млрд доходу, а також зробить незворотними позитивні реформи в компанії.

18 лютого 2021 року Андрій Коболєв у ході презентації бізнес-стратегії зазначив, що до виходу компанії на IPO у 2025 році «Нафтогаз» постачатиме не лише природний газ, а й електроенергію, тепло, послуги з енергоефективності. Крім цього компанія планує сфокусуватися на розвитку відновлюваних джерел енергії.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 80% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти та газу, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.