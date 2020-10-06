Регулятору ринку азартних ігор запропонували зарплату в тисячу євро. Оголошено конкурс



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Оголошена вакансія на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Кінцевий термін подачі документів 12 жовтня

Уряд на позачерговому засіданні затвердив порядок конкурсного відбору голови та членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Про це міністр КМУ Олег Немчінов написав у Telegram-каналі.

«Сьогодні на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України був затверджений порядок проведення конкурсного відбору голови та членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей», - написав він.

Немчінов зазначив, що відповідно до норм Закону України від 14 липня 2020 «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», буде проведений добір кандидатів.

«Це необхідно для здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, визначення правових, економічних, соціальних та організаційних умов функціонування азартних ігор, зокрема в період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України», - додав урядовець.

Варто зазначити, що дана вакансія вже опублікована на державному порталі вакансій.

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта: ступінь вищої освіти — не нижче магістра (у сфері публічного управління та адміністрування, економічну або юридичну).

2. Досвід роботи:

загальний стаж роботи — не менше семи років;

досвід роботи на посадах державної служби категорії А чи Б” або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах у сфері публічного управління та адміністрування – не менш як три роки.

3. Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою.

4. Володіння іноземною мовою: володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська та/або французька).

Посадові обов'язки

скликає засідання Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей;

головує на засіданнях Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей;

вносить на розгляд Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей питання порядку денного засідання Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей з урахуванням пропозицій членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей;

бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України;

представляє інтереси Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей в Кабінеті Міністрів України;

представляє Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей у відносинах із державними органами інших держав з питань нагляду (контролю) за ринком азартних ігор, міжнародними організаціями;

діє без довіреності від імені Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей в межах, установлених законодавством України;

підписує документи, що видаються відповідно до рішень Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, та документи, пов’язані з поточною діяльністю Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

здійснення інших повноважень, визначених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 33 600 гривень;

2) надбавка до посадового окладу за ранг - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (Офіційний вісник України, 2017 року № 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Кінцевий термін подачі документів: 12.10.2020