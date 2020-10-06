ЄС виділить Україні додатково 190 млн євро для боротьби з коронавірусом



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Загалом Україна і Європейський Союз підписали шість фінансових угод на загальну суму майже 400 мільйонів євро

Ці гроші будуть виділені додатково до вже узгоджених 1,2 мільярда євро економічної допомоги, - президент Євроради

Євросоюз погодив виділення Україні 190 мільйонів євро для боротьби з коронавірусом. Про це заявив президент Євроради Шарль Мішель під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент Євроради зазначив, що ці гроші будуть виділені додатково до вже узгоджених 1,2 мільярда євро економічної допомоги.

«Ми повинні боротися разом. Тому ми погодили виділення 190 мільйонів євро, додатково до раніше виділених 1,2 мільярда євро макроекономічної допомоги», – заявив Мішель.

Загалом Україна і Європейський Союз підписали шість фінансових угод на загальну суму майже 400 мільйонів євро.

Як повідомляє Укрінформ, перший документ – угода між урядом України та Європейською комісією про фінансування заходу «Програма ЄС «Міцні регіони», передбачає загальний внесок ЄС у 30 млн євро.

Метою угоди є підвищення стійкості України до гібридних загроз та інших дестабілізуючих факторів, таких як пандемія коронавірусу. Європейська допомога надасть адресну підтримку регіонам України у протидії пандемії коронавірусу, сприятиме безпеці людей, що постраждали від конфлікту на Сході та внаслідок незаконної анексії Криму, буде спрямована на підтримку свободи слова та незалежних ЗМІ в Україні.

Друга угода між урядом України та Єврокомісією про фінансування заходу «Механізм розвитку громадянського суспільства України» передбачає фінансування з боку ЄС на суму у 20 млн євро.

Цей документ буде спрямований на зміцнення інститутів громадянського суспільства в Україні та їх спроможності впливати на процеси реформ та розвитку країни, захищати права людини, включаючи протидію гендерному та домашньому насильству.

Також підписано угоду між урядом України та Єврокомісією про фінансування заходу «Кліматичний пакет для стабільної економіки: (CASE) в Україні» у 10 млн євро.

Документ передбачає розробку та реалізацію політики з переходу на кліматично нейтральне енергопостачання, вдосконалення ефективності енергоспоживання, протидію кліматичним змінам шляхом зменшення парникових викидів в атмосферу та переходу до так званої «циркулярної», або кругової економіки з активним використанням вторинних ресурсів.

Четвертий документ, угода між урядом України та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) про фінансування проекту «Енергоефективність громадських будівель в Україні» має на меті термо-модернізацію громадських споруд в Україні. Вона передбачає масштабне фінансування з боку ЄІБ в обсязі 300 млн євро.

Ще два фінансові документи передбачають співпрацю між Україною і ЄІБ із розвитку та цифрової трансформації Укрпошти.

Зокрема, Гарантійна угода між урядом України та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) «Логістична мережа (Модернізація та цифровізація «Укрпошти»)» дозволить підприємству закупити сучасне сортувальне обладнання та запровадити автоматизовану систему контролю за пересуванням вантажів. Для цієї мети ЄІБ виділяє позику у 30 мільйонів євро з пільговим періодом у 4 роки та з періодом остаточного погашення кредиту у 20 років.

Шостий документ – угода між «Укрпоштою» та ЄІБ «Логістична мережа (Модернізація та цифровізація «Укрпошти»)», визначає напрямки діяльності із ефективного використання кредитних коштів ЄІБ. Зокрема, Укрпошта модернізує логістичну мережу шляхом будівництва трьох нових сортувальних центрів, 20 поштових депо та відповідної ІТ-інфраструктури.

Як повідомлялося, 6 жовтня в Брюсселі відбувся 22-й саміт ЄС-Україна, під час якого сторони розглянули пріоритетні питання двосторонніх відносин.