Реєстр олігархів вже не актуальний для України: НАЗК пояснило чому

Коли ми виграємо війну, одним з головних завдань буде вступ до ЄС, а значить, боротьба з корупцією

Люди, яких раніше вважали олігархами, втратили центри свого впливу

Створення реєстру олігархів втратило свою актуальність. Про це голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив в інтерв’ю виданню Forbes.

«На мою думку (реєстр, – ред.), втратив актуальність, адже люди, яких ми раніше вважали олігархами, втратили центри свого впливу. Йдеться не тільки про бізнес, а й, наприклад, про телеканали. Коли ми виграємо війну, одним з головних завдань буде вступ до ЄС, а значить, боротьба з корупцією та створення єдиних умов для всіх. Олігархам немає місця у такій системі, вони перетворяться просто на великий бізнес», – заявив Новіков.

Голова НАЗК також зазначив, що Віктор Медведчук, Євген Мураєв та Анатолій Шарій підпадають під ознаки колобараційної та терористичної діяльності. І їхнє майно можна конфіскувати за кримінальним провадженням та законом.

«Очевидно, що кримінальна справа Медведчука – це довгий процес. Однак закон №7194 передбачає досить швидку судову процедуру, яка триває до 15 діб: 10 днів – на рішення суду та ще 5 – на розгляд справи у випадку апеляції. Важливо, аби РНБО наклало санкції на тих людей, на яких вже наклали санкції наші західні партнери. Наразі цього досі не зроблено. Тому й Мінʼюст поки не може звернутися до суду», – каже голова НАЗК.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про олігархів, який передбачав створення спеціального реєстру. Особам з цього списку було б заборонено фінансувати політичні партії, брати участь у великій приватизації, а також подавати спеціальну декларацію.

Олігархом вважатиметься громадянин, який одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак: