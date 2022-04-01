Вілкул розповів, як під час війни Кривому Рогу допомагають олігархи
«Коломойський точно хотів, старався, реагував»
Колишній голова Дніпропетровської обладміністрації, віцепрем’єр часів президента Януковича Олександр Вілкул розповів, що українські олігархи допомагають захистити Кривий Ріг від російських окупантів. Він пояснив в інтерв’ю «Главкому», яку допомогу отримує від Ріната Ахметова, Віктора Пінчука та Ігоря Коломойського.
Вілкул розповів, що Коломойський наразі, ймовірно, перебуває у Дніпрі. «Я розмовляв з Ігорем Валерійовичем під час війни двічі-тричі із тих питань, з яких я звертався, аби він допоміг. Із деяких питаннях, наприклад, стосовно «Дніпроазоту», він допоміг, але з деяких він допомогти об'єктивно не міг. Наприклад, я хотів взяти певні сплави з «Дніпроспецсталі», але вона зупинилася і не працює, тож чим Коломойський тут може сприяти? Але він точно хотів, старався, реагував», – розповів Вілкул.
Наразі підприємства бізнес-групи Пінчука «Інтерпайп» насамперед зосереджені на допомозі армії, територіальній обороні та постраждалим від війни. Вілкул розповів, про координацію із Пінчуком: «Вони (підприємства Пінчука, – ред) мають комунікації з обласним штабом. Хоча ми комунікуємо та працюємо з тими заводами «Інтерпайпу» що, розташовані в Нікополі. Вони допомагають, у нас відповідальність не тільки за Кривий Ріг».
Також Вілкул розповів, що у спільній боротьбі проти ворога місту допомагають і підприємства Ахметова, і «АрселорМітал Кривий Ріг».
Нагадаємо, олігарх Рінат Ахметов заявив, що його група SCM подасть позови проти РФ щодо відшкодування збитків, завданих військовою агресією. Він впевнений, що Україна «вимагатиме і отримає репарації в повному обсязі».
Нагадаємо, Олександр Вілкул, якому російський колаборант Олег Царьов запропонував здати місто рашистським окупантам, послав його за адресою «русского воєнного корабля».
Вілкул зазначив, що у захисті Дніпропетровської області від окупантів найперше президент вимагав від нього не допустити ворога ближче, а також не дати йому розширити свій периметр.
Вілкул, якого чітко асоціювали з проросійським вектором, у нинішніх умовах став патріотом України. Він не лише пішов на співпрацю з владою, а й почав спілкуватися українською мовою із своїм оточенням.