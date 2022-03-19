Соратник Зеленського похвалив олігархів за патріотизм під час війни

«Дехто з олігархів пише потужні колонки»

Медіавласники, серед яких найпотужніші олігархи, на тлі військової агресії стали в один стрій: і один з одним, і з державою. Хоча влада останнім часом активно розкручувала тему деолігархізації. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів Голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв.

«У їхньому економічному патріотизмі я ніколи не мав жодних сумнівів. Всі свої медійні ресурси долучили до спільного спротиву окупації, дехто з них пише потужні колонки. Кожен робить, що може на своєму місці, тому ми перемагаємо», – сказав Потураєв.

Раніше Потураєв розповів, що план знищити українців, якщо вони добровільно не підуть у рабство, у Росії був давно. І плани бомбардувань українських міст, якщо швидкої перемоги не станеться, були розроблені ще до війни.

Також соратник Зеленського висміяв Путіна, який дав наказ бомбити телевежі. На думку Путіна, телебачення в Україні – головне джерело інформації.

«Тому вони і трощать наші телевежі, бо вважають, що телебачення у нас, так само, як і у них є головним джерелом інформації. Дикуни!» - пояснив соратник Зеленського.

Як повідомлялося, під ранок 16 березня російські окупанти вдарили ракетами по Вінниці, пошкоджена телевежа.

14 березня окупанти завдали удар по місцевій телевізійній вежі неподалік Рівного.

6 березня під час обстрілу Харкова рашисти влучили у телевізійну вежу.

3 березня у Херсоні окупанти захопили місцеву телевежу, у місті відключено українські канали цифрового телебачення.