Чому українські олігархи не купляють винищувачі для ЗСУ?

Сумарні статки наших топ-100 – $ 50 млрд

А й дійсно. Вся країна з себе жили тягне, скидаючись на армію. Волонтери випотрошили всі закапелки з амуніціями. А про наших доморощених олігархів щось не чути. Поодинокі прояви доброї волі – це похвально, але чому би не систематизувати це питання?

Десятина. Майже біблійна термінологія. 10%.

Сумарні статки наших топ-100 – $ 50 млрд. Якщо кожен олігарх віддасть десятину, то Україна, на якій вони наживалися 20 років, отримає фонд у 5 млрд доларів.

Приклад Польщі: за 16 пускових установок культової американської системи Patriot там заплатили $ 4,7 млрд. Вся польська протиракетка коштує якраз десятину укр олігархів.

Хтось порахував: уживаний літак Міг29 коштує $ 20 млн. За олігархічну десятину Україна може мати 250 винищувачів. Пілоти начебто є й чекають.

Гіпотетичний фонд «Від олігархів з любов’ю» – це еквівалент 30 000 джавелінів. Або 2 500 любих нашому серцю байрактарів. Або, або, або, або – тьма аналогій у час війни.

Як мільярди наживати, то було кому. Коли, як не тепер, десятину рідній країні віддати. Якщо комусь це звучить занадто по-лівацьки, то спершу можна послатися на Книгу Книг, а потім на кількість жертв.

Всього-навсього 10% з кожного – гадаю, це значно менше, ніж повна націоналізація.

Джерело: блог Остапа Дроздова

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