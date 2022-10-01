Резніков розповів, чи може Україна купити літаки та танки по лендлізу

Міноборони веде переговори з партнерами про те, який бойовий танк буде на озброєнні української армії

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна може замовити певне озброєння за програмою ленд-лізу лише після прийняття політичного рішення щодо можливості поставки зброї нашій країні. Про це Резніков розповів в ефірі телемарафону.

«Досі ми ведемо переговори з нашими партнерами про те, який бойовий танк буде на озброєнні української армії. Чи це буде американський «Абрамс», чи німецький «Леопард», чи британський, чи французький. Це питання прийняття політичного рішення», – сказав він.

Тобто, лише після затвердження вибору, Україна зможе щось замовити.

За словами Резнікова, те ж саме стосується і бойових літаків.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 1 жовтня, закон про лендліз для України набув чинності.

Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня.

Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

Напередодні стало відомо, що президент США Джо Байден підписав закон про продовження фінансування американського уряду, що включає $12,4 млрд додаткової допомоги Україні.

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