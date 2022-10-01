Головна Країна Політика
search button user button menu button

Резніков розповів, чи може Україна купити літаки та танки по лендлізу

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Резніков розповів, чи може Україна купити літаки та танки по лендлізу
Резніков розповів, яким чином Україна може отримати танки
фото з відкритих джерел

Міноборони веде переговори з партнерами про те, який бойовий танк буде на озброєнні української армії

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна може замовити певне озброєння за програмою ленд-лізу лише після прийняття політичного рішення щодо можливості поставки зброї нашій країні. Про це Резніков розповів в ефірі телемарафону.

«Досі ми ведемо переговори з нашими партнерами про те, який бойовий танк буде на озброєнні української армії. Чи це буде американський «Абрамс», чи німецький «Леопард», чи британський, чи французький. Це питання прийняття політичного рішення», – сказав він.

Тобто, лише після затвердження вибору, Україна зможе щось замовити.

За словами Резнікова, те ж саме стосується і бойових літаків.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 1 жовтня, закон про лендліз для України набув чинності.

Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня.

Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

Напередодні стало відомо, що президент США Джо Байден підписав закон про продовження фінансування американського уряду, що включає $12,4 млрд додаткової допомоги Україні.

 

Читайте також: Ленд-ліз для України. Як це може змінити хід війни

Теги: Олексій Резніков Україна танки переговори Пентагон озброєння

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Франція готує для України нові САУ Caesar
Франція готує для України нові САУ Caesar
Резніков розповів, чи може Україна купити літаки та танки по лендлізу
Резніков розповів, чи може Україна купити літаки та танки по лендлізу
Заява з Офісу Президента. За яких умов Україна погодиться на переговори з Росією
Заява з Офісу Президента. За яких умов Україна погодиться на переговори з Росією
Родичі Путіна, артисти з України: РНБО запровадила санкції проти 3600 осіб
Родичі Путіна, артисти з України: РНБО запровадила санкції проти 3600 осіб
Кадиров наїхав на генерала через розгром росіян у Лимані
Кадиров наїхав на генерала через розгром росіян у Лимані
Експрезидент Монголії переконаний, що Путін влаштував геноцид росіян
Експрезидент Монголії переконаний, що Путін влаштував геноцид росіян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
«Мы в кольце». Нажаханий окупант розказав, як у Кремля «все йде за планом» 
124K
Арестович повідомив, скільки рашистів перебуває в оточенні під Лиманом
61K
Росія зробила остаточний вибір. Але ось що дивно...
41K
ОДКБ розвалюється. Прем’єр Вірменії зробив заяву
27K
Буданов розповів, кого Путін хотів призначити президентом України
24K
До чого готуються ЗСУ у жовтні: прогноз РНБО

Новини

Порошенко з Польщі відправив партію британських вантажівок для ЗСУ
Сьогодні, 10:54
ЗСУ уразили 11 ворожих пунктів управління різного рівня – Генштаб
Сьогодні, 06:56
П'ять хороших новин 30 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:15
Порошенко закликав владу подати заявку від України на вступ до НАТО
Вчора, 13:16
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
Вчора, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
29 вересня, 21:00

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту