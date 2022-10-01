Закон США про лендліз набув чинності

Сьогодні, 1 жовтня, закон про лендліз для України набув чинності

Глава ВРУ Руслан Стефанчук заявив, що закон про лендліз для України набув чинності.

«Сьогодні набув чинності закон США про лендліз для України. А значить – більше зброї різної та якісної. Україна неодмінно поверне собі всі свої території», – зазначив Стефанчук у Twitter.

Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня.

Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

Напередодні стало відомо, що президент США Джо Байден підписав закон про продовження фінансування американського уряду, що включає $12,4 млрд додаткової допомоги Україні.

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