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Байден підписав закон про виділення $12 млрд допомоги Україні

Альона Боженко
glavcom.ua
Байден підписав закон про виділення $12 млрд допомоги Україні
Байден підписав закон, що передбачає виділення $12 млрд допомоги Україні
фото із відкритих джерел

$1,5 млрд підуть на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні

Президент США Джо Байден підписав закон про продовження фінансування американського уряду, що включає 12,4 млрд доларів додаткової допомоги Україні. Відповідна інформація розміщена на сайті Білого дому.

Зазначається, що документ «передбачає асигнування федеральним відомствам на 2023 фінансовий рік (починається 1 жовтня) до 16 грудня 2022 для продовження проєктів і діяльності федерального уряду, а також включає додаткові асигнування для реагування на ситуацію в Україні».

Закон набрав чинності до кінцевого терміну, коли у США закінчується фінансовий рік і за відсутності схваленого фінансування оголошується шатдаун – вимушене зупинення роботи держустанов.

Зауважимо, що 30 вересня Палата представників схвалила виділення Україні пакету фінансової допомоги у розмірі $12,4 млрд.

Законопроєкт включає пакет допомоги Україні в її боротьбі з російськими військами. Це зокрема $3 млрд на надання військової допомоги, включаючи навчання, обладнання, озброєння та логістичну підтримку; $1,5 млрд на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку; і $2,8 млрд на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.

Додаткові $35 млн підуть на фінансування реагування на «потенційні ядерні та радіологічні інциденти» в Україні, а також на запобігання крадіжкам цих матеріалів.

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Теги: США озброєння закон фінансування Україна навчання

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