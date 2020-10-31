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    Політика

    РНБО створить центр протидії гібридним загрозам

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    Росія веде гібридну війну з Україною - РНБО створить центр протидії гібридним загрозам
    Росія веде гібридну війну з Україною

    До розробки стратегії інформаційної безпеки Україна залучатиме братинських партнерів

    В Апараті Ради національної безпеки і оборони України розроблено проект указу глави держави щодо створення на базі Апарату окремого центру протидії гібридним загрозам, рішення щодо його запуску нині опрацьовується в Офісі президента України. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс. 

    «Ми цілодобово моніторимо усі процеси, що відбуваються в інфопросторі, і усвідомлюємо, що розбудова сталої системи протидії гібридним загрозам і створення відповідної структури є вкрай нагальним», - сказав він.

    Данілов також зазначив, що нова Стратегія національної безпеки України передбачає розробку 14 галузевих стратегій, зокрема стратегії інформаційної безпеки. Секретар РНБО України висловив впевненість у необхідності та важливості залучення британських партнерів до розробки цієї стратегії. «Це велика спільна робота, адже наш опонент РФ діє аналогічно в інших країнах, і ми маємо об‘єднувати зусилля з нашими партерами», - підкреслив Данілов.

    Він наголосив на пріоритетності для України реформування сектору безпеки і оборони. «Наша армія має використовувати IT-компоненти,  високоточну зброю, бути підготовленим та мотивованим військом», - сказав Данілов, висловивши подяку британській стороні за всебічну допомогу.

    Окрему увагу під час зустрічі було приділено рішенню Конституційного суду України щодо скасування е-декларування.

    Нагадаємо, Данілов переконаний, що до рішення Конституційного суду щодо декларування причетна Російська Федерація.

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    Росія РНБО війна Велика Британія Олексій Данілов
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