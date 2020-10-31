РНБО створить центр протидії гібридним загрозам

До розробки стратегії інформаційної безпеки Україна залучатиме братинських партнерів

В Апараті Ради національної безпеки і оборони України розроблено проект указу глави держави щодо створення на базі Апарату окремого центру протидії гібридним загрозам, рішення щодо його запуску нині опрацьовується в Офісі президента України. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс.

«Ми цілодобово моніторимо усі процеси, що відбуваються в інфопросторі, і усвідомлюємо, що розбудова сталої системи протидії гібридним загрозам і створення відповідної структури є вкрай нагальним», - сказав він.

Данілов також зазначив, що нова Стратегія національної безпеки України передбачає розробку 14 галузевих стратегій, зокрема стратегії інформаційної безпеки. Секретар РНБО України висловив впевненість у необхідності та важливості залучення британських партнерів до розробки цієї стратегії. «Це велика спільна робота, адже наш опонент РФ діє аналогічно в інших країнах, і ми маємо об‘єднувати зусилля з нашими партерами», - підкреслив Данілов.

Він наголосив на пріоритетності для України реформування сектору безпеки і оборони. «Наша армія має використовувати IT-компоненти, високоточну зброю, бути підготовленим та мотивованим військом», - сказав Данілов, висловивши подяку британській стороні за всебічну допомогу.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено рішенню Конституційного суду України щодо скасування е-декларування.

Нагадаємо, Данілов переконаний, що до рішення Конституційного суду щодо декларування причетна Російська Федерація.



