Безвіз на волосині?

Чи втратить Україна через рішення Конституційного суду одне з найбільших своїх досягнень

Скандальне рішення Конституційного суду, яке фактично розносить вщент систему електронного декларування та робить Національне агентство з протидії корупції чисто декоративним органом, не змусило довго чекати на наслідки. Посол України при Євросоюзі Микола Точицький спрямував листа на ім’я віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної. В ньому він підкреслив, що такий відвертий тиск на антикорупційні органи є «достатньої підставою для початку запуску Європейською Комісією механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму». Також відреагувала на ситуацію «Велика сімка», яка застерегла Україну від повернення в минуле. Окрім загрози втрати безвізу, про яку попередили з Європи, на сполох забив голова НАЗК Олександра Новіков. Він заявив, що рішення Конституційного суду може заблокувати призначення новообраних на місцевих виборах керівників органів влади, які не матимуть змоги пройти спецперевірку.

На Банковій помітно занервували. Президент Володимир Зеленський, який раніше впевнено розповідав, що безвізу з ЄС нічого не загрожує, терміново скликав засідання Ради національної безпеки та оборони. Він пообіцяв дати «негайну та жорстку оцінку рішенням окремих суб’єктів, дії яких стають дедалі суспільно небезпечнішими». Також президент анонсував підготовку законопроєктів, які в подальшому запобігатимуть виникненню подібних кризових ситуацій і подати їх до Верховної Ради як невідкладні. Глава парламенту Дмитро Разумков із Німеччини, де знаходиться з візитом, також пообіцяв, що Рада разом з президентом якнайшвидше на законодавчому рівні доопрацює механізми, аби система е-декларування знову запрацювала.

Тож чи дійсно українцям загрожує втрата чи зупинка безвізового режиму з ЄС, чи це лише спроба європейців змусити Київ отямитись? «Главком» зібрав думки з цього приводу людей, які свого часу докладали свої зусилля, аби для українців відкрили європейські кордони.

«Те, що ми сьогодні бачимо, схоже на «останнє «євросоюзівське» попередження»

Павло Клімкін міністр закордонних справ (2014–2019 рр.)

Десь з пару місяців тому, коли була перша стадія розмов щодо можливого позбавлення безвізу, я казав, що насправді Євросоюз буде дивитися на стратегію української влади. Те, що ми сьогодні бачимо, насправді схоже на «останнє «євросоюзівське» попередження». Я вважаю, що Євросоюз не буде кидатись карати українців, бо там прекрасно розуміють, хто саме прийняв це рішення і які були причини цього. Тому карати за це всіх українців було б зовсім дивно. Думаю, ЄС зараз займатиме стратегічну обережну, але дуже послідовну позицію. Він вимагатиме від української влади чіткого стратегічного бачення, причому одночасно і в політичному вимірі, і в юридичному, до якого не можна буде «підкопатися». Якщо до цієї стратегії буде довіра, в принципі, питання призупинення безвізу не буде знаходитись в порядку денному. Якщо ж не буде стратегії, якій би довіряло і українське суспільство, і наші друзі та партнери (йдеться не тільки про Євросоюз, а про всю «сімку»), у нас буде негативний шок. Це питання буде домінувати весь час на тлі наших відносин з союзниками. А це – найгірший сценарій, який тільки може бути, і предмет для всіх можливих радощів в Москві.

Щодо теорії, що цей сценарій взагалі писався в Росії, то прямих доказів в мене немає. Але легко можна припустити, що без цього тут не обійшлося. Зверніть увагу, що ця історія сталася якраз напередодні виборів в США. Є реальний шанс, що після них саме демократи сформують свою адміністрацію. Особисто для Джо Байдена питання боротьби з корупцією в Україні є критично важливим, зокрема, з точки зору всіх спекуляцій навколо діяльності його сина в Україні. І те, що для нього зробили таку «підставу», – цілком реальний сценарій.

Звісно, Верховна Рада може швидко проголосувати законопроєкт, який поверне е-декларування, але чи вирішить це всі проблеми? Є рішення Конституційного суду, яке не можна оскаржувати, і з точки зору юридичної чистоти, буде дуже багато дискусій навколо.

«Я ніколи не повірю, що президент не знав, які процеси відбуваються в Конституційному суді»

Костянтин Єлісєєв представник України при ЄС (2010–2015), заступник голови Адміністрації президента (2015–2019)

Те, що відбулося, – скасування антикорупційних повноважень НАЗК і скасування кримінальної відповідальності за декларування недостовірних даних, є підставою для початку процедури призупинення безвізового режиму для громадян України. Це не скасування безвізу, не зупинення його.

В той час, коли я був представником України при ЄС, нам вдалося так прописати процедуру позбавлення безвізу, що вона є досить тривалою. Спочатку йде попередження. Потім владі дається десь пів року на усунення певних недоліків. Якщо влада за цей час не усуває недоліки, європейці дають на це ще три місяці. Тобто вся ця процедура може тривати до одного року. Не хотів би посипати голову попелом і казати, що завтра буде скасовано безвіз, бо це – неправда. Але започаткування цієї процедури буде поганим сигналом.

Окрім цього, це питання також пов’язане із отриманням фінансової допомоги від ЄС: зокрема, допомоги на проведення децентралізації, екологічні проєкти, макрофінансової допомоги.

Чому так відбувається? Бо відбувається реванш. Я ніколи не повірю, що президент не контролював чи принаймні не знав, які процеси відбуваються в Конституційному суді. Є ж судді, які пройшли за квотою президента… Давайте скажемо чесно: у президента завжди є важелі впливу. Можна було би провести зустріч з суддями і роз’яснити (свою позицію), можна було б сформувати єдиний фронт разом з антикорупціонерами.

«В історії Євросоюзу ще не було досвіду призупинення безвізу»

Ганна Гопко голова парламентського комітету у закордонних справах 8 скликання (2014–2019)

У вересні голосування у Верховній Раді щодо формування комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вже стурбувало окремих депутатів Європарламенту. Але тоді було більше розмов про ризики, тепер же бачимо реальну загрозу початку процесу призупинення безвізу. Те, що робить Конституційний суд, є загрозою національній безпеці України. Тому що після цього рішення ми уявляємо, що можуть бути і інші рішення в інтересах олігархів – Коломойського, Медведчука, Ахметова. Це розуміють наші західні партнери, і це підрив довіри до спроможності України функціонувати. В таких реаліях ніхто не даватиме нам грошей.

Для Євросоюзу запуск усіх механізмів призупинення безвізу буде першим досвідом в його історії… Медійний простір дуже звужує це питання до проблеми «заберуть безвіз». Але проблема ширша. Якщо завтра у країні суди почнуть скасовувати якісь афери, що дозволить олігархам повернути мільйони, – це буде страшніше. Давайте говорити про тих суддів Конституційного суду, які мають майно в Криму. Щоби мати майно у Криму, зараз треба бути громадянином Росії. І ця система тримання на гачку, мене більше турбує, ніж скасування безвізу.

Бо скасування безвізу – це дипломатичний процес. Можна говорити з європейськими партнерами і пропонувати їм скасувати візи для тих депутатів, які внесли подання до Конституційного суду, створивши для країни таку загрозу. Бо вони розповідають, що не люблять Захід, але їхні діти вчаться там в елітних навчальних закладах. Потрібно, щоб не усі українці ставали заручниками, а відповіли конкретні винуватці.

Павло Вуєць, Михайло Глуховський, «Главком»