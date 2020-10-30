Секретар РНБО заявив про причетність Росії до рішення Конституційного суду

Як наголосив Данілов, судді КСУ цілеспрямовано займаються розхитуванням України

Рада національної безпеки та оборони відслідковує дії групи осіб проти української державності.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

За його словами, до рішення Конституційного суду щодо декларування причетна Російська Федерація.

Як наголосив Данілов, судді КСУ цілеспрямовано займаються розхитуванням України.

«Ми відслідковуємо чіткі дії групи осіб, які спрямовані на знищення української державності... Більш того, в те, що в цьому брала участь країна-агресор – в мене немає сумнівів», – заявив секретар РНБО.

Зазначимо, Європарламент підтримав ідею звільнення усіх суддів Конституційного суду.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило список депутатів, які подали до Конституційного суду подання щодо антикорупційного законодавства. Саме за їх поданням КСУ ухвалив нещодавнє скандальне рішення.

Раніше Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.

28 жовтня НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Також судді вважають, що антикорупційна і судова реформи повинні реалізовуватися без порушення принципу незалежності судової влади.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Також нагадаємо, що очільник Конституційного суду не збирається йти у відставку.

До слова, 30 жовтня біля Конституційного суду України відбулася акція протесту через скандальне скасування суддями е-декларацій.