Енергоміст в Крим: віце-президентом «Енергоатому» займеться РНБО, — нардеп



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Якоб Хартмут у власній декларації за 2019 рік задекларував пакет акцій АТ «Федеральна мережева компанія Єдиної енергосистеми» (Москва, РФ)

У своєму звернені до РНБО Наливайченко вимагає негайного звільнення Хартмута і введення проти нього персональних санкцій

Рада національної безпеки та оборони України (РНБОУ) розгляне питання введення персональних санкцій проти віце-президента державної компанії «Енергоатом» Якоба Хартмута, який задекларував акції російської компанії, що будувала лінії електропередачі в анексований Крим.

Про це повідомив народний депутат, колишній голова СБУ Валентин Наливайченко, опублікувавши копію звернення до РБНОУ.

«Віце-президент державної компанії «Енергоатом» Якоб Хартмут, фактично друга людина в атомній енергетиці України, є разом з урядом РФ акціонером (!) компанії, що будувала і експлуатує енергетичний міст з Таманського півострову РФ в окупований Росією Крим. Цей топ-чиновник володіє часткою та отримує дивіденди з компанії, яка на замовлення уряду країни-агресора будувала енергоміст в Крим, чим сприяла окупації півострова», — зазначив Наливайченко.

У своєму звернені до РНБОУ Наливайченко вимагає негайного звільнення Хартмута і введення проти нього персональних санкцій.

«Звертаюся до СБУ та РНБОУ з вимогою пояснити, як акціонер компанії, що заробляє на окупації Криму, міг бути призначений віце-президентом «Енергоатому», і як головою відповідального за енергетику регулятора міг бути призначений глибоко-інтегрований в російські інтереси Валерій Тарасюк», — додав Наливайченко.

За словами нардепа, Тимчасова слідча комісія Верховної ради, яка вивчає причини кризи в енергетиці, бере на контроль ситуацію з віце-президентом «Енергоатому» через його бізнес-інтереси в окупованому Криму.

«Наголошую, що несанкціоновані поїздки чиновників до країни-агресора і тим більше спільний бізнес с урядом країни-окупанта неприпустимі», — наголосив екс-голова СБУ.

Нагадаємо, раніше запит на перевірку віце-президента «Енергоатому» Якоба Хартмута поступив до Служби безпеки України.

Якоб Хартмут у власній декларації за 2019 рік задекларував пакет акцій АТ «Федеральна мережева компанія Єдиної енергосистеми» (Москва, РФ), яка займалася будівництвом ліній електропередачі в анексований Росією Крим. Окрім того Хартмут володіє акціями кількох російських енергокомпаній, а також цінними паперами венесуельскої компанії PDVSA, яка знаходиться під міжнародними санкціями.