«Існує план проти української державності». Данілов прокоментував рішення Конституційного суду



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Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов

Секретар РНБО прокоментував скандальне рішення Конституційного суду

Останні події, пов'язані з рішеннями Конституційного суду України, дають вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов на закритому засіданні РНБО 29 жовтня.

Він заявив, що не можна не помітити, що скандальне рішення КСУ про скасування кримінальної відповідальності за недостовірну інформацію в деклараціях було ухвалено одразу після закінчення місцевих виборів.

«Синхронізація цих подій свідчить про цілеспрямованість і продуманість антидержавних дій. Виникає запитання, які зовнішні і внутрішні сили диригують цією ситуацією? Хто зацікавлений у максимальному послабленні української влади і згортанні європейської інтеграції?», - зазначив Данілов.

Він зазначив, що Конституційний суд ухвалює персонально спрямовані рішення щодо антикорупційних органів та руйнує антикорупційне законодавство, а разом з тим - досягнення України на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції.

«На жаль, простежується аналогія з подіями 2010-2014 років, коли відбувалася активізація російських «агентів впливу», згортався європейський вектор розвитку, а Конституційний суд часів Януковича своїм рішенням дав можливість узурпувати владу. Наслідки відомі…», - заявив Олексій Данілов.

Ввечері 29 жовтня стало відомо, що уряд зобов’язав НАЗК негайно поновити доступ до е-декларацій.

Президент Зеленський ввечері 29 жовтня повідомив, що найближчим часом у Верховну Раду буде внесено невідкладний законопроєкт про відновлення доброчесності Конституційного суду України. Документ буде реакцією на рішення КСУ щодо відповідальності за недостовірне декларування.

Також Зеленський доручив правоохоронцям перевірити скандальне рішення Конституційного суду.

Крім того, під час засідання РНБО Зеленський дав обіцянку, що система е-декларування буде працювати.

Раніше стало відомо, що сьогодні РНБО розгляне два сценарії вирішення проблеми, яку утворило рішення Конституційного суду.

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що скандал навколо скасування е-декларацій не стане причиною скасування безвізу з Євросоюзом.