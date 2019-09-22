Росія намагається заблокувати Одесу «залізною завісою» по Чорному морю, – військовий експерт



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Колишній командувач сухопутними силами США в Європі Бен Ходжес

Альянсу необхідно нарощувати свої сили в Чорноморському регіоні, щоб мати більше можливостей для забезпечення свободи судноплавства

Агресія Росії і її військова присутність в окупованих регіонах Грузії і України залишаються серйозною проблемою для вступу цих країн в НАТО. І Україні спільно з НАТО необхідно створити зону безпеки з використанням морських і наземних систем, щоб російський флот не заблокував Одесу.

Таку думку висловив колишній командувач сухопутними силами США в Європі Бен Ходжес в інтерв’ю «Сьогодні».

«Росія намагається створити нову» залізну завісу «, яка проходить по Чорному морю, з Румунією, Туреччиною, Болгарією з одного боку і Грузією, Молдовою і Україною з іншого. Щоб застосовувати силу проти країн, що не входять в НАТО. Альянсу необхідно нарощувати свої сили в Чорноморському регіоні, щоб мати більше можливостей для забезпечення свободи судноплавства, забезпечення захисту НАТО, а також для того, щоб стримувати Росію від агресивних дій проти наших партнерів. Тому я стурбований тим, що вони намагаються робити навколо Одеси. Адже те, що Росія робить в Криму, може поширитися і на Одесу», – заявив Ходжес.

Генерал зазначив, що коли сили країн НАТО оголошують місця для проведення навчань у Чорному морі, Росія просто закриває проходи до цих місць.

«Це форма тимчасової блокади Одеси. Це не випадковість. Тому Румунія і наші союзники так стурбовані. У міру того, як Україна продовжує модернізуватися, продовжує свою програму оборонних реформ, вам слід подумати і про безпілотні системи. Як дрони, тільки у воді. Є як надводні, так і підводні безпілотники, які допоможуть з розвідкою, а також зможуть відстежувати підводні човни і кораблі. Є багато речей, які ви можете зробити, і вони не будуть вам коштувати дуже дорого. Особливо це стосується обміну розвідданими з Румунією, Грузією і США», – підкреслив Ходжес.

Нагадаємо міністр оборони України Андрій Загороднюк заявляв, що вступ України в НАТО залишається стратегічною метою, і небажання Росії змушує тільки прискорити цей процес.