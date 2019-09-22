Байден наполягає на проведенні розслідування проти Трампа



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Колишній віцепрезидент США Джо Байден

Дії Трампа виглядають для Байдена як «надмірне зловживання владою»

Ексвіцепрезидент США Джо Байден звинуватив чинного главу Білого дому Дональда Трампа у зловживанні владою та закликав провести розслідування проти нього у зв'язку з повідомленнями, що він міг чинити тиск на владу в Україні.

Про це Байден заявив у суботу в штаті Айова в контексті рамках своєї президентської кампанії, повідомило видання The Hill.

«Залежно від того, що знайде Палата представників, йому (Дональду Трампу – ред.) може бути оголошений імпічмент, але я не роблю жодних суджень зараз. Палата представників має розслідувати це», - заявив лідер перегонів серед демократів.

Він підкреслив, що дії Трампа виглядають як «надмірне зловживання владою».

Кілька днів тому Джозеф Байден відреагував на скандал щодо тиску президента США Дональда Трампа та вимагав оприлюднити розшифровку розмови із Зеленським.

Конгресмени Сполучених Штатів Америки також звернулися до адміністрації президента Дональда Трампа з вимогою надати стенограму розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп тисне на Зеленського, щоб той допоміг йому з виборами. Американський президент, за даними The Washington Post, намагається домогтися поновлення розслідування в Україні проти свого головного конкурента Джо Байдена.

За інформацією The Wall Street Journal, Трамп вісім разів згадував про Байдена у розмові з Зеленським.

Натомість Трамп прямо заявив журналістам у Білому домі, що не обговорював жодних питань щодо Байдена із президентом Зеленським.

Також у МЗС України запевняють, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі, який недавно побував в Україні і зустрівся із Зеленським, запевняє, що Трамп все ж висував вимоги Зеленському, а в Україні боялися їх ігнорувати.

До слова, 19 вересня юрист Джордж Конвей, чоловік наближеної до Трампа радниці Келліан Конвей, закликав до імпічменту Трампа через спроби тиску на Україну.

Як відомо, Володимир Зеленський 23-26 вересня здійснить робочий візит до США.