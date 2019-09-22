Порошенко заявив, що підтримувана РФ «формула Штайнмайєра» написана Лавровим



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Путін три роки тому заявив Порошенку: у нас напише Лавров «формулу Штайнмаєра»

Експрезидент України пригадав, як у 2016 році заявив Путіну, що «ніякий Лавров нічого нам писати не буде»

П’ятий президент України Петро Порошенко розповів, як на зустрічі в Берліні у 2016 році Володимир Путін презентував «формулу Штайнмайєра», яка була написана главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Про це Порошенко сказав в інтерв’ю на «5 каналі»

«Вперше це розповідаю… Остання зустріч у Берліні. І коли Путін сказав: «У нас є формула Шнайнмайєра, написана Лавровим», я кажу: «Вибачте, ось є лист двох міністрів закордонних справ Франції і Німеччини, де вони викладають, що це є – «формула Штайнмайєра». Він бере цю формулу, Путін, читає і каже: «Ні! Це зовсім не те. У нас напише Лавров «формулу Штайнмаєра», - пригадав розмову Порошенко.

За його словами, він відповів, що «ніякий Лавров нічого нам писати не буде».

«Тим паче, що за цим столом сидить сам Штайнмайєр, і ви можете його спитати. Путін: «Не буду я його питати! Ви його переагітували. Ми будемо базуватися на наших пропозиціях». Це стиль ведення переговорів Росією», - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що «формула Штайнмайєра» не передбачає амністію для сепаратистів з незаконних формувань на Донбасі.

До слова, у четвер федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр наголосив на важливості мирних ініціатив президента Володимира Зеленського для припинення війни на Донбасі.