  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У РФ назвали «демаршем і шантажем» відмову України від участі у сесії ПАРЄ

    • Розсилка
    На початку жовтня розпочинається осіння сесія ПАРЄ - У РФ назвали «демаршем і шантажем» відмову України від участі у сесії ПАРЄ
    На початку жовтня розпочинається осіння сесія ПАРЄ

    «Ми можемо тільки шкодувати в зв’язку з такою деструктивною позицією», - заявив Слуцький

    У Росії назвали відмову української делегації від участі в найближчій сесії ПАРЄ «демаршем і шантажем».

    Про це заявив глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький в коментарі «Тасс».

    «Заява глави зовнішньополітичного комітету Верховної ради Богдана Яременка про відмову української делегації від участі в осінній сесії ПАРЄ виглядає як демарш і спроба шантажу. Аргументація не витримує критики», - заявив Слуцький.

    «Дуже дивно, що українські депутати відмовляються від прямої можливості поставити питання, в тому числі і по врегулюванню на Донбасі. «На зло мамі вуха відморожу», інакше не скажеш. Ми можемо тільки шкодувати в зв’язку з такою деструктивною позицією», - підсумував він.

    Нагадаємо, 17 вересня сформовано новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. Загалом до складу делегації України у ПАРЄ входить 12 членів і 12 заступників членів делегації: 14 народних депутатів (сім членів і сім заступників) з фракції «Слуга народу», по два від фракцій Опозиційна платформа – за життя, Батьківщина, Європейська солідарність, Голос і групи За майбутнє.

    20 вересня делегацію України в ПАРЄ очолила депутатка від партії «Слуга народу» Єлизавета Ясько.

    21 вересня голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що українська делегація не братиме участі в найближчій сесії ПАРЄ.

    Натомість народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявив, що на сесію ПАРЄ від України поїде стара делегація - замість нової, яка відмовилась.

    На початку жовтня розпочинається осіння сесія ПАРЄ, на ній мають розглянути проект резолюції щодо становища кримських татар на окупованому Росією півострові.

    Читайте також
    Росія депутат ПАРЄ політика Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ