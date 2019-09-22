У РФ назвали «демаршем і шантажем» відмову України від участі у сесії ПАРЄ



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На початку жовтня розпочинається осіння сесія ПАРЄ

«Ми можемо тільки шкодувати в зв’язку з такою деструктивною позицією», - заявив Слуцький

У Росії назвали відмову української делегації від участі в найближчій сесії ПАРЄ «демаршем і шантажем».

Про це заявив глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький в коментарі «Тасс».

«Заява глави зовнішньополітичного комітету Верховної ради Богдана Яременка про відмову української делегації від участі в осінній сесії ПАРЄ виглядає як демарш і спроба шантажу. Аргументація не витримує критики», - заявив Слуцький.

«Дуже дивно, що українські депутати відмовляються від прямої можливості поставити питання, в тому числі і по врегулюванню на Донбасі. «На зло мамі вуха відморожу», інакше не скажеш. Ми можемо тільки шкодувати в зв’язку з такою деструктивною позицією», - підсумував він.

Нагадаємо, 17 вересня сформовано новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. Загалом до складу делегації України у ПАРЄ входить 12 членів і 12 заступників членів делегації: 14 народних депутатів (сім членів і сім заступників) з фракції «Слуга народу», по два від фракцій Опозиційна платформа – за життя, Батьківщина, Європейська солідарність, Голос і групи За майбутнє.

20 вересня делегацію України в ПАРЄ очолила депутатка від партії «Слуга народу» Єлизавета Ясько.

21 вересня голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що українська делегація не братиме участі в найближчій сесії ПАРЄ.

Натомість народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявив, що на сесію ПАРЄ від України поїде стара делегація - замість нової, яка відмовилась.

На початку жовтня розпочинається осіння сесія ПАРЄ, на ній мають розглянути проект резолюції щодо становища кримських татар на окупованому Росією півострові.