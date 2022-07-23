Путін обманув не лише Захід, а й своїх союзників з Китаю

Сьогодні вранці по Одесі було випущено 6 ракет

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Путин как всегда обманул всех и самого себя.

И в этот раз он обманул не только Запад, но и своего союзника — Китай, в вопросе разблокировки экспорта украинского зерна.

Ни для кого не секрет, что вчерашние договоренности по разблокировке украинских портов, достигнутые в Стамбуле, есть результат давления на Путина со стороны Китая, Индии, Ирана, крупных арабских стран, у которых большие проблемы из-за 30-40% роста цен на зерно.

Многие задавали себе вопрос: а как это вообще возможно – безопасно грузить корабли, если русские продолжат ракетные обстрелы Одессы.

И вот сегодня утром по Одессе снова были выпущены 6 ракет!!!

4 ракеты были сбиты нашими ПВО, а две попали в район порта, одна из которых упала в около 150 метрах от крупнейшего зернохранилища компании «Бруклин – Киев».

Вот так вот РФ выполняет взятые на себя обязательства по безопасному экспорту украинского зерна!

Теперь уже не только Запад, но и Китай, и другие страны, на которые Путин рассчитывает как на партнеров по обходу санкционного давления, могут увидеть, что Путину доверять нельзя ни в чем, ни на грамм!

Джерело: блог Антона Геращенко

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