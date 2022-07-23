  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Антон Геращенко
  4. Путін обманув не лише Захід, а й своїх союзників з Китаю
рус
    Думки вголос

    Путін обманув не лише Захід, а й своїх союзників з Китаю

    • Антон Геращенко

      Заступник очільника МВС 

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тепер і Китай побачить, що Путіну не можна довіряти - Путін обманув не лише Захід, а й своїх союзників з Китаю
    Тепер і Китай побачить, що Путіну не можна довіряти

    Сьогодні вранці по Одесі було випущено 6 ракет

    Мовою оригіналу

    Путин как всегда обманул всех и самого себя.

    И в этот раз он обманул не только Запад, но и своего союзника — Китай, в вопросе разблокировки экспорта украинского зерна.

    Ни для кого не секрет, что вчерашние договоренности по разблокировке украинских портов, достигнутые в Стамбуле, есть результат давления на Путина со стороны Китая, Индии, Ирана, крупных арабских стран, у которых большие проблемы из-за 30-40% роста цен на зерно.

    Многие задавали себе вопрос: а как это вообще возможно – безопасно грузить корабли, если русские продолжат ракетные обстрелы Одессы.

    И вот сегодня утром по Одессе снова были выпущены 6 ракет!!!

    4 ракеты были сбиты нашими ПВО, а две попали в район порта, одна из которых упала в около 150 метрах от крупнейшего зернохранилища компании «Бруклин – Киев».

    Вот так вот РФ выполняет взятые на себя обязательства по безопасному экспорту украинского зерна!

    Теперь уже не только Запад, но и Китай, и другие страны, на которые Путин рассчитывает как на партнеров по обходу санкционного давления, могут увидеть, что Путину доверять нельзя ни в чем, ни на грамм!

    Читайте також: Ставка на голодомор. Що стоїть за блокадою зернового експорту України?

    Джерело: блог Антона Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Китай путін Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Панич
    Олексій Панич

    Член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу

    Сергій Борщевський
    Сергій Борщевський

    Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

    Ганна Маляр
    Ганна Маляр

    Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук

    Агія Загребельська
    Агія Загребельська

    українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін обманув не лише Захід, а й своїх союзників з Китаю