Китай припинив інвестиції в Росію за глобальним проєктом – Financial Times

У першій половині 2022 року Пекін не укладав нових угод із Росією у рамках програми «Один пояс – один шлях»

Уповільнюючи свої інвестиції у Росію, Китай поглибив свою взаємодію з Близьким Сходом

Інвестиції Китаю за глобальною програмою «Один пояс – один шлях» у Росію вперше з моменту створення програми у 2013 році впали до нуля. Це свідчить про небажання Пекіна наражати себе на ризик санкцій через війну в Україні. Про це повідомляє Financial Times.

У першій половині 2022 року Пекін не укладав нових угод із російськими організаціями у рамках програми «Один пояс – один шлях». Про це свідчить звіт Центру зелених фінансів та розвитку Університету Фудань у Шанхаї, з яким ознайомились журналісти FT.

На думку директора центру Крістофа Вана, утримати Китай від інвестицій у Росію могла загроза санкцій з боку Заходу. Уповільнюючи свої інвестиції у Росію, Китай поглиблював свою взаємодію з Близьким Сходом.

Експерт зазначив, що цей спад може виявитися тимчасовим і що між Росією та Китаєм зберігається сильна взаємодія. Він додав, що закупівля Китаєм російських енергоносіїв збільшилася, попри війну.

Як відомо, Росія була одним із основних бенефіціарів китайських інвестицій у розвиток через програму «Один пояс – один шлях» глави Китаю Сі Цзіньпіна, задуману як найбільшу у світі програму розвитку.

Згідно з звітом, з моменту створення у 2013 році сукупна участь Китаю за програмою становить $932 млрд, включаючи $561 млрд у вигляді будівельних контрактів та $371 млрд у вигляді інвестицій. Проєкти програми охоплюють різні сектори – від портів до залізниць, центрів обробки даних та шахт.

Відсутність участі Росії у 2022 році знаменує собою перший шестимісячний період без угод між Китаєм та РФ. За словами дослідників, у 2021 році Росія та Китай підписали угоди на суму близько $2 млрд.

Дані Університету Фудань показали, що одним із найбільших бенефіціарів за програмою «Один пояс – один шлях» тепер стала Саудівська Аравія. Пекін уклав нові угоди з нею на суму $5,5 млрд у першій половині року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія почала втрачати свою частку на нафтових ринках Індії та Китаю. Агентство Bloomberg зафіксувало, що танкерні перевезення, що поставляють нафту на два найбільші для Росії ринки, за останні тижні впали майже на 30% від пікових значень навесні.

Також раніше ЗМІ повідомили, що китайські комерційні компанії продають Росії товари подвійного призначення, які росіяни використовують на війні проти України.

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