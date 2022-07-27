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Агія Загребельська українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

Як Росія допомагає Китаю стати лідером у космосі

Вчора, 20:50 glavcom.ua
Міжнародна космічна станція
фото з відкритих джерел

Росія знов стріляє собі в голову, тільки тепер в космічну

Росія заявляє, що покине Міжнародну космічну станцію після 2024 року, – The New York Times

Пол Мартін, генеральний інспектор NASA, попередив , що навіть якщо Міжнародна космічна станція продовжить роботу до 2030 року, комерційні подальші дії можуть бути не готові вчасно, і може виникнути прогалина, коли NASA не матиме орбітальної лабораторії для проведення досліджень, особливо про довгостроковий вплив невагомості та радіації на здоров’я космонавтів.

Якщо рішення Росії призведе до відмови від МКС, то Китай може мати єдину космічну станцію на орбіті.

Нові потрясіння також можуть висвітлити іншу невирішену проблему: як безпечно утилізувати щось розміром із футбольне поле та вагою близько мільйона фунтів. У звіті, опублікованому в січні , NASA обговорило план заштовхнути станцію в атмосферу, щоб усе, що пережило повторне входження, виплеснулося в Тихий океан. Детальна логістика ще не розроблена.

***

Є версія, що це вторгнення розпочалося в кінці 2021 року, коли Росія знищила супутник, виготовлений на українському заводі, в космосі.

Космічне сміття тоді загрожувало космонавтам на МКС «Союз» – символі того, що холодна війна не торкнеться космосу.

Сьогодні, після місяців спекуляцій, новий керівник МКС, який замінив Рогозіна, повідомив з телевізора, перебуваючи на зустрічі з Путіним – ми на станції до 2024 року.

МКС побудована так, що один без одного дві країни там знаходитися не зможуть.

Так, Росія знов стріляє собі в голову, тільки тепер в космічну, бо з її рівнем розвитку це рішення призведе до втрати нею статусу космічної держави.

Але, схоже, вона таки збирається це зробити. І вигоду від цього може отримати КНР.

Кажуть, третя світова війна, якщо буде, то скоріш за все основним полем битви буде космос. А значить крім Джавелінів, Хаймарсів та винищувачів, демократіям потрібно інвестувати більше та швидше в те, з чим досі людство не мало справу, але вже скоро все може змінитися.

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Теги: США росія Китай космос NASA

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Агія Загребельська

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