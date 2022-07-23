Із окупованого Маріуполя окупанти вкрали сталі на 600 млн доларів

Окупанти переправляють сталь до Росії і продають на внутрішніх ринках

Росіяни вкрали з захопленого Маріуполя сталі на 600 млн доларів. Про це заявив в інтерв'ю BBC генеральний директор компанії «Метінвест» Юрій Риженков.

Компанії «Метінвест» належать зруйновані окупантами завод «Азовсталь» та Маріупольський комбінат імені Ілліча, на які припадало 40% всього металургійного виробництва України.

За словами Риженкова, після окупації Маріуполя Росія почала відправляти на свою територію сталь із його заводів, у тому числі продукцію, за яку вже заплатили замовники з Європи та Великобританії. Тепер, за його словами, окупанти переправляють цю продукцію до Росії і продають на внутрішніх ринках, а також до країн Африки й Азії.

«Те, що вони роблять, по суті, називається грабунком. Вони крадуть не тільки нашу продукцію, вони крадуть і продукцію, яка вже належить європейським покупцям. Таким чином, вони не тільки крадуть у нас, вони крадуть і в європейців теж», – сказав Риженков.

За його словами, «Метінвест» намагається документувати випадки пограбування та планує в майбутньому подати до суду на основі цих документів.

Нагадаємо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміття маріупольців карають громадськими роботами.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.