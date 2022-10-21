Порушення зернових угод. РФ розпалює продовольчу кризу – Зеленський

Зеленський: «Право на їжу і на життя без голоду це фундаментальні права для абсолютно кожної людини на землі»

Гальмуючи експорт українського продовольства, Росія намагається загострити продовольчу кризу у світі. Це агресія проти кожної людини на землі, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

«Цими тижнями стає все більш напруженою ситуація навколо Експортної зернової ініціативи.

Ворог робить все, щоб загальмувати наш експорт продовольства. Вважаю, що цими діями Росія абсолютно свідомо розпалює продовольчу кризу, щоб вона стала такою ж гострою, якою була в першій половині цього року.

На сьогодні більш ніж 150 суден знаходяться у черзі, щоб виконати контрактні зобовʼязання по постачанню нашої агропродукції. Це штучна черга. Вона виникла лише через те, що Росія свідомо затримує проходження кораблів.

Кожен день перебування суден з продовольством у черзі означає зростання соціальної та політичної напруги в країнах, що споживають нашу агропродукцію. Ось лише деякі держави, у які затримується експорт продовольства з вини Росії: Єгипет, Туніс, Алжир, Марокко, Ліван, Ірак, Китай, Бангладеш, Індонезія. Наші партнери – ООН, Туреччина та інші повністю поінформовані щодо цієї ситуації.

За час роботи нашої зернової ініціативи через російське гальмування ми недоекспортували близько трьох мільйонів тонн продовольства. А це – річний обсяг споживання для 10 мільйонів людей.

Росія робить все, щоб як мінімум сотні тисяч з цих людей стали вимушеними мігрантами, які шукатимуть притулку в тій же Туреччині чи в країнах ЄС, або загинуть від голоду. А ми ж з партнерами маємо зробити все, щоб зернова ініціатива не тільки зберіглась, але й щоб працювала на 100% потужності.

Право на їжу і на життя без голоду це фундаментальні права для абсолютно кожної людини на землі. І тому російські намагання загострити продовольчу кризу – це агресія також проти кожної людини на землі», – йдеться у зверненні.