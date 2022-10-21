Головна Країна Політика
search button user button menu button

Порушення зернових угод. РФ розпалює продовольчу кризу – Зеленський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Порушення зернових угод. РФ розпалює продовольчу кризу – Зеленський
фото: Офіс президента

Зеленський: «Право на їжу і на життя без голоду це фундаментальні права для абсолютно кожної людини на землі»

Гальмуючи експорт українського продовольства, Росія намагається загострити продовольчу кризу у світі. Це агресія проти кожної людини на землі, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

 «Цими тижнями стає все більш напруженою ситуація навколо Експортної зернової ініціативи.

Ворог робить все, щоб загальмувати наш експорт продовольства. Вважаю, що цими діями Росія абсолютно свідомо розпалює продовольчу кризу, щоб вона стала такою ж гострою, якою була в першій половині цього року.

На сьогодні більш ніж 150 суден знаходяться у черзі, щоб виконати контрактні зобовʼязання по постачанню нашої агропродукції. Це штучна черга. Вона виникла лише через те, що Росія свідомо затримує проходження кораблів.

Кожен день перебування суден з продовольством у черзі означає зростання соціальної та політичної напруги в країнах, що споживають нашу агропродукцію. Ось лише деякі держави, у які затримується експорт продовольства з вини Росії: Єгипет, Туніс, Алжир, Марокко, Ліван, Ірак, Китай, Бангладеш, Індонезія. Наші партнери – ООН, Туреччина та інші повністю поінформовані щодо цієї ситуації.

За час роботи нашої зернової ініціативи через російське гальмування ми недоекспортували близько трьох мільйонів тонн продовольства. А це – річний обсяг споживання для 10 мільйонів людей.

Росія робить все, щоб як мінімум сотні тисяч з цих людей стали вимушеними мігрантами, які шукатимуть притулку в тій же Туреччині чи в країнах ЄС, або загинуть від голоду. А ми ж з партнерами маємо зробити все, щоб зернова ініціатива не тільки зберіглась, але й щоб працювала на 100% потужності.

Право на їжу і на життя без голоду це фундаментальні права для абсолютно кожної людини на землі. І тому російські намагання загострити продовольчу кризу – це агресія також проти кожної людини на землі», – йдеться у зверненні.

Теги: Туреччина Ліван Туніс Марокко президент Володимир Зеленський Бангладеш Індонезія зерно агресія Китай експорт Єгипет росія черга

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США вважають, що через війну в Україні кількість людей на межі голоду може зрости
Мільйони людей стикаються з голодом. США закликали продовжити зернову угоду
17 жовтня, 06:11
Зеленський пояснив навіщо продовжувати «зернову угоду»
Навіщо Україні продовжувати «зернову угоду»: роз'яснення президента
16 жовтня, 23:44
З України вже експортовано понад 7,7 мільйона тонн агропродукції
Україна і Туреччина готові продовжити дію зернової ініціативи
16 жовтня, 15:57

Політика

Військовий облік для жінок: Зеленський підписав закон
Військовий облік для жінок: Зеленський підписав закон
Порушення зернових угод. РФ розпалює продовольчу кризу – Зеленський
Порушення зернових угод. РФ розпалює продовольчу кризу – Зеленський
Президент провів засідання Ставки: які важливі питання розглядали
Президент провів засідання Ставки: які важливі питання розглядали
Відпустка під час війни: які соціальні пільги мають військові
Відпустка під час війни: які соціальні пільги мають військові
Засудити РФ за окупацію Білорусі. У Раді з'явився проєкт постанови
Засудити РФ за окупацію Білорусі. У Раді з'явився проєкт постанови
ЄС обіцяє Україні потужну фінансову допомогу
ЄС обіцяє Україні потужну фінансову допомогу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
«Технічно» замінив: Митрополит Онуфрій відреагував на скандал з єпископом-колаборантом
59K
Чіплявся за солдата. Путін спантеличив поведінкою на полігоні
58K
«Як справи у Бахмуті?» Маск поставив на місце соратника Путіна після жарту про Трасс
53K
У чиїх руках доля Путіна. Європейський експерт склав прогноз для диктатора
33K
Підрив Каховської ГЕС. Путін готується повторити злочин Сталіна?
18K
«Аж вікна затремтіли»: жителі Херсона повідомляють про вибухи на Антонівському мосту (відео)

Новини

Українські воїни вдарили по мосту та понтонній переправі окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Ризик нападу з Білорусі: ISW оцінив можливості російських військ
Сьогодні, 06:20
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
Вчора, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Вчора, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Вчора, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
19 жовтня, 07:17

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту