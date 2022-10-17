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Мільйони людей стикаються з голодом. США закликали продовжити зернову угоду

Альона Боженко
glavcom.ua
Мільйони людей стикаються з голодом. США закликали продовжити зернову угоду
США вважають, що через війну в Україні кількість людей на межі голоду може зрости
фото ілюстративне

Блінкен зазначив, що найбільше страждають від браку продуктів харчування Північно-Східна Африка, Пакистан та Сомалі

Війна в Україні може збільшити на 70 млн кількість людей у світі, які перебувають в умовах гострої продовольчої нестабільності. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він зауважив, що на початку 2022 року понад 190 мільйонів осіб у світі опинилися в умовах гострої нестачі продовольства, російська війна проти України може додати до цієї кількості ще 70 мільйонів осіб.

«Війна в Україні може додати до них ще 70 млн людей. Мільйони стикаються з голодом і недоїданням», – заявив він.

Серед регіонів і країн, які найбільше страждають від змін клімату та браку продуктів харчування він назвав Північно-Східну Африку, Пакистан, Сомалі.

«Продовольчі системи та глобальна продовольча безпека переживають нині критичний момент.  Поєднання впливу глобальної пандемії, тиску кліматичної кризи, високих цін на енергоносії та добрива, а також збройні конфлікти, включаючи жорстоку агресивну війну Росії проти України, порушили виробничі та постачальні ланцюги й різко посилили глобальну продовольчу безпеку, особливо для найбільш вразливих верств населення», – зазначив Блінкен.

Блінкен нагадав, що понад сотня країн цього року підтримали Дорожню карту з глобальної продовольчої безпеки, яка передбачає заходи боротьби з кризою, серед яких збільшення виробництва добрив та інвестиції у стійке до зміни клімату сільське господарство.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що роботу «зернового коридору» слід продовжувати для подолання продовольчої кризи, яку спричинила російська агресія проти України.

Додамо, 16 жовтня повідомлялося, що Україна і Туреччина готові продовжити дію «Зернової ініціативи». Відповідна заява прозвучала під час зустрічі в Спільному координаційному центрі у Стамбулі міністра інфраструктури України Олександра Кубракова з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики Микола Сольський заявив, що протягом вересня зерновими коридорами з України вивезено 4 млн тонн зерна.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та ООН угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий же документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій стосовно Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

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Теги: харчування війна інвестиції населення Пакистан росія Сомалі Туреччина Україна Африка

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