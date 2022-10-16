Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Навіщо Україні продовжувати «зернову угоду»: роз'яснення президента

Альона Боженко
glavcom.ua
Навіщо Україні продовжувати «зернову угоду»: роз'яснення президента
Зеленський пояснив навіщо продовжувати «зернову угоду»
фото ілюстративне

Завдяки угоді держава отримує кошти для проведення посівної наступного року, зауважив гарант

Президент України Володимир Зеленський заявив, що роботу «зернового коридору» слід продовжувати для подолання продовольчої кризи, яку спричинила російська агресія проти України. Про це він повідомив під час відеозвернення.

«Маємо зробити все, щоб український зерновий експорт тільки розширювався. Це й для наших людей робочі місця, і експортні доходи. Плюс кошти, щоб провести посівну наступного року. Але й для всього світу – одна з ключових гарантій стабільності», – сказав він.

Президент нагадав, що коли РФ заблокувала українські порти й зруйнувала нормальні ланцюжки постачання продовольства, вона повернула проблему штучного голоду у світі. Проте український експорт відновився і з липня наша країна постачає той обсяг продовольства, який повертає світовому ринку стабільність.

«І хоча наші експортні можливості ще далеко не повні, все ж ми змогли експортувати майже 8 млн тонн продовольства морським шляхом – це понад 300 суден. 60% цього обсягу було спрямовано в Африку та Азію. Це глобальна місія нашої країни: і завдяки українському постачанню цілі регіони світу зберігають соціальну й політичну безпеку», – сказав Зеленський.

Зауважимо, що 16 жовтня повідомлялося, що Україна і Туреччина готові продовжити дію «Зернової ініціативи». Відповідна заява прозвучала під час зустрічі в Спільному координаційному центрі у Стамбулі міністра інфраструктури України Олександра Кубракова з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики Микола Сольський заявив, що протягом вересня зерновими коридорами з України вивезено 4 млн тонн зерна.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та ООН угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий же документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій стосовно Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Читайте також: Підводне каміння «зернового коридору»
Теги: Туреччина Україна харчування експорт держава

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

23 тисячі тонн української пшениці вже прибули в порт Джибуті
З портів України вже експортували понад 1,5 мільйона тонн продовольства
1 вересня, 00:48
Зеленський запропонував ООН розширити зернову угоду
Україна готова збільшити експорт агропродукції
28 вересня, 23:26
Звідки та що Україна імпортувала в 2022 році
Що Україна експортувала в 2022 році: список
14 жовтня, 06:06

Економіка

Навіщо Україні продовжувати «зернову угоду»: роз'яснення президента
Навіщо Україні продовжувати «зернову угоду»: роз'яснення президента
Румунія виділить кошти на зміцнення оборонної сфери України: скільки отримаємо
Румунія виділить кошти на зміцнення оборонної сфери України: скільки отримаємо
Нацбанк анонсував початок роботи місії МВФ в Україні
Нацбанк анонсував початок роботи місії МВФ в Україні
Заступник міністра пояснив, чому підскочили ціни на яйця
Заступник міністра пояснив, чому підскочили ціни на яйця
Нова допомога від США. Пентагон повідомив, що отримає Україна
Нова допомога від США. Пентагон повідомив, що отримає Україна
Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні
Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
ЗСУ вперше у світі знищили нову російську зенітно-ракетну систему
63K
Арестович розповів про плани Путіна щодо повторного нападу на Київ
21K
Мобілізовані розстрілюють зеків: окупант розповів, як працюють «заградзагони» (аудіо)
21K
16 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
20K
Соратник Зеленського поставив діагноз Китаю
18K
Хворий окупант розповідає дружині, як рятується уринотерапією (аудіо)

Новини

ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Вчора, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00
США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
14 жовтня, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
14 жовтня, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
14 жовтня, 06:25
Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
13 жовтня, 21:20

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту