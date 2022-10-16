Навіщо Україні продовжувати «зернову угоду»: роз'яснення президента

Завдяки угоді держава отримує кошти для проведення посівної наступного року, зауважив гарант

Президент України Володимир Зеленський заявив, що роботу «зернового коридору» слід продовжувати для подолання продовольчої кризи, яку спричинила російська агресія проти України. Про це він повідомив під час відеозвернення.

«Маємо зробити все, щоб український зерновий експорт тільки розширювався. Це й для наших людей робочі місця, і експортні доходи. Плюс кошти, щоб провести посівну наступного року. Але й для всього світу – одна з ключових гарантій стабільності», – сказав він.

Президент нагадав, що коли РФ заблокувала українські порти й зруйнувала нормальні ланцюжки постачання продовольства, вона повернула проблему штучного голоду у світі. Проте український експорт відновився і з липня наша країна постачає той обсяг продовольства, який повертає світовому ринку стабільність.

«І хоча наші експортні можливості ще далеко не повні, все ж ми змогли експортувати майже 8 млн тонн продовольства морським шляхом – це понад 300 суден. 60% цього обсягу було спрямовано в Африку та Азію. Це глобальна місія нашої країни: і завдяки українському постачанню цілі регіони світу зберігають соціальну й політичну безпеку», – сказав Зеленський.

Зауважимо, що 16 жовтня повідомлялося, що Україна і Туреччина готові продовжити дію «Зернової ініціативи». Відповідна заява прозвучала під час зустрічі в Спільному координаційному центрі у Стамбулі міністра інфраструктури України Олександра Кубракова з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики Микола Сольський заявив, що протягом вересня зерновими коридорами з України вивезено 4 млн тонн зерна.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та ООН угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий же документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій стосовно Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.