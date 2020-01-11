Росіяни дали багато прикладів того, що Зеленський для них об’єкт маніпуляцій, – народний депутат



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Депутат фракції «Європейська Солідарність» Ростислав Павленко

Зеленському варто бути із українським народом, а не з казочками і казкарями, які переконують, що з росіянами можна домовитись – Павленко

Команда президента Зеленського і він сам мають нарешті зрозуміти, що з росіянами не можна домовитись. Бо Москві потрібен не «зговірливий президент» у Києві. Москві потрібен Київ і вся Україна. Тож для Зеленського продовжувати малоросійську політику означає допомагати Росії вести Україну до поразки.

Таку думку висловив депутат фракції «Європейська Солідарність» Ростислав Павленко на сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Доля країни реально залежить від того, наскільки швидко Зеленський і компанія, які взяли за неї відповідальність, перестануть жити власними ж міфами. А натомість будуть здатними сприймати реальність такою, як вона є», – зазначив він.

Депутат підкреслив: «Війна триває не через «партію війни» в Україні. Такої партії в Україні немає. Просто є ті, хто розуміє: мир «за будь-яку ціну», через капітуляцію – це не мир. І ті, хто засліпляє себе міфами і казками русского міра».

Він також зауважив, що соціологія показує, що перших в Україні більшість – їх значно більше, ніж капітулянтів, і ці позиції не збігаються з політичними уподобаннями. «Тих, хто тверезо оцінює стан справ, достатньо в усіх політичних таборах. Окрім відвертих прибічників Москви – але таких в українському суспільстві таки нечисельна меншість», – додав він.

«Зеленському варто бути із українським народом, а не з казочками і казкарями, які переконують, що з росіянами можна домовитись. Начебто треба лише приструнити «націоналістів» і виконати всі московські умови. Це нездійсненно. Бо Москві потрібен не «зговірливий президент» у Києві. Москві потрібен Київ. І вся Україна», – підкреслив представник «Європейської Солідарності».

Депутат зауважив, що у Москви, за словами радник президента Путіна Суркова, «природний експансіонізм».

«Чим швидше це зрозуміє Зеленський і його оточення, тим більше шансів залишиться, що Україна все ж встоїть», – переконаний Павленко.

Він зауважив, що росіяни дали вже багато прикладів того, що Зеленський і його команда для них – не партнер, а об’єкт маніпуляцій. Його не шанують. Його свідомо підставляють.

«З ним не говорять на рівних, а ведуть за сценарієм, який передбачає або пряму капітуляцію, або хаос і втручання Росії», – зазначив він.

Депутат підкреслив, що прикладів такої поведінки Росії достатньо. «Команда Зеленського погодилась на «формулу Штайнмаєра», намагаючись це приховати від українського суспільства. Російські ЗМІ публікують всі деталі і навіть текст. Команда Зеленського погодилась на невигідний Україні розмін у газовому питанні, не повідомивши про сам факт двосторонньої зустрічі у Відні. Російська сторона офіційно повідомляє світові про цю зустріч», – перерахував він.

Нардеп також зауважив, що про виліт Зеленського в Оман, можливо, для переговорів з представниками Росії, також повідомили промосковські ЗМІ, опублікувавши фото, і даючи старт першому скандалу 2020-го.

«І так буде далі. Такий підхід у відносинах. Зеленський – лише перехідний етап, який сприймається як зручний слабший об’єкт. Тому продовжувати у малоросійському угодовському стилі, в якому діє оточення Зеленського – це допомагати Росії вести Україну до поразки», – зазначив представник «Європейської Солідарності».

«Тож вертайтесь в Україну, Володимире Олександровичу. Ви виграли посаду Президента – то будьте гідні цього. Ворог не в Києві, Львові, Харкові чи деінде в Україні, він – у Кремлі. Усвідомте це, поки не пізно. І женіть тих, хто каже інше», – зауважив він.

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