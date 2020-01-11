Султан Оману своєю смертю викрив брехню Зеленського, – народний депутат



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Зеленський зустрівся з головою МЗС Оману

Зеленський має вибачитися за брехню і визнати, що відпочивав

Смерть правителя Оману, яка сталася 10 січня 2020 року, свідчить про справжню мету нещодавнього перебування президента Володимира Зеленського у цій країні.

Про це у себе на Facebook повідомив народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Микола Величкович.

«Своєю смертю султан Оману невільно викрив брехню Зе про візит до цієї країни, якою той прикривав свій таємний відпочинок. Ясно, що коли монарх був при смерті, а він хворів давно, оманська сторона навіть теоретично не могла планувати візити закордонних лідерів», – наголосив політик.

«У брехні короткі ноги. Брехнею світ обійдеш, але назад не повернешся. Банкова з Оманом забрехалася. Зе має вибачитися за брехню і визнати, що відпочивав», – додав він.

Як повідомлялося, найстаріший правитель арабського світу, султан Оману Кабус бен Саїд Аль Саїд помер у віці 79 років, 11 січня 2020 року. Султан Оману Кабус бен Саїд Аль Саїд не був одружений і не мав спадкоємця або призначеного наступника.

Нагадаємо, вранці 5 січня президента України Володимира Зеленського з сім’єю помітили в Омані. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

На Банковій повідомили, що президент Володимир Зеленський перебував в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти.

Зеленський під час поїздки в Оман зустрівся з міністром, який підтримав Іран в конфлікті через ліквідацію американцями генерала Касима Сулеймані.

Зеленський повернувся з Оману на бізнес-джеті. Вартість оренди складає від $60 тис.