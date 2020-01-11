Профспілки хочуть зустрітися з Зеленським



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дії уряду та депутатська ініціатива щодо лібералізації соціально-економічних і трудових відносин збурили людей – профспілки

Профспілки звернулися до Президента України Володимира Зеленського з проханням зустрітися з їх активом для вирішення проблем стосовно трудового права.

Про це повідомили у Профспілці працівників вугільної промисловості України.

«СПО (Спільний представницький орган) об’єднань профспілок від імені 7 млн громадян України – членів профспілок усіх рівнів звернувся до Президента України Володимира Зеленського, як гаранта Конституції, із закликом захистити конституційні, трудові права працівників та діяльність профспілок в Україні», – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що керівники профспілкових об’єднань, які входять до складу Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, звернулись до глави держави з пропозицією провести зустріч з профспілковим активом 16 січня на Всеукраїнському профспілковому віче у м. Києві в МЦКМ (Жовтневому палаці). У зустрічі візьмуть участь профактивісти з усіх областей України, які встали на захист конституційних трудових і соціально-економічних прав працівників та діяльності профспілок.

У зверненні профспілок наголошується, що дії уряду та депутатська ініціатива щодо лібералізації соціально-економічних і трудових відносин збурили людей.

Також в повідомленні зазначено, що «профспілки завжди були і є прибічниками конструктивного соціального діалогу та очікують від влади і роботодавців такого ж ставлення до себе».

Як повідомлялося, урядовий законопроєкт №2708 «Про працю» зареєстрований у Верховній Раді 28 грудня 2019 року. Він складається з 98 статей і 10 глав.

Федерація профспілок України виступила проти внесеного Кабінетом міністрів до Верховної Ради законопроєкту «Про працю» та анонсує протестні акції.