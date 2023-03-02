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«Російський Добровольчий Корпус»: як воює, чого вимагає і за що бореться

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Російський Добровольчий Корпус»: як воює, чого вимагає і за що бореться
Росіяни воюють у лавах української армії, і хочуть побороти путінський режим

З самого ранку російські пропагандистські ЗМІ почали розганяти черговий фейк про те, під Брянськом активно діє українська ДРГ яка, нібито, захопила заручників. Але хто ці вояки насправді, та чого вимагають?

2 березня російські пропандистські ЗМІ заявили про проникнення «українських диверсантів» у прикордонні райони Брянської області. За ці події взяв на себе відповідальність «Російський добровольчий корпус», який є підрозділом Збройних сил України, що складається з росіян.

Бійці повідомили, що прийшли виключно з мирною метою і хочуть допомогти росіянам звільнитись із путінських «пут».

На опублікованому у Інтернеті відео бійці «Російського Добровольчого Корпусу» кажуть таке: «Ми записуємо це відео з Брянської області. Ми прийшли сюди не як ДРГ, а як визволительна армія на свою землю, на відміну від путінської армії катів та насильників. Ми не воюємо з цивільними, ми прийшли сюди, щоб вас визволяти. Закликаємо вас, візьміть зброю та воюйте з путінським, кремлівським, кривавим режимом. Слава РДК, смерть кремлівському тирану». 

Що за «Російський Добровольчий Корпус»?

«Російський Добровольчий Корпус» – підрозділ російських добровольців, які воюють на боці України, і є одним із підрозділів у складі Територіальної оборони. Добровольці родом з Росії, які пройшли Революцію Гідності, воювали в АТО і ООС, боролися у себе на батьківщині з режимом Путіна. Після повномасштабного вторгнення ці вояки вирішили об’єднатися в один підрозділ і тепер виконують бойові задачі у складі 98 батальйону Тероборони «Азов-Дніпро» 108-ї бригади Збройних Сил України.

Самі вояки розповідають, що до складу корпусу входять не лише етнічні росіяни, а й загалом вихідці з Росії.

Чи дійсно підрозділ складається лише із добровольців?

Хлопці переконують, що із серпня минулого року, коли і був створений (за документами) Корпус, вони працюють офіційно. Втім, залишаються добровольцями. Це не полонені, не перебіжчики, не люди, притиснуті до стіни якимись життєвими обставинами.

Чому «Російський Добровольчий Корпус» не називає імен вояків?

Свої імена добровольці не розкривають, адже з них колись були відомі у Росії поглядами і воювали з кремлівським режимом ще до 2014 року. Проте зараз більшість воліють бути інкогніто, бо у Росії залишилися родичі.

На чій стороні «Російський Добровольчий Корпус»?

Бійці «Російського добровольчого корпусу» захищають суверенітет і незалежність України воєнним шляхом. Бійці ведуть боротьбу проти кремлівської влади та всіх осіб, які виконують злочинні накази та підтримують розв'язану Росією війну.

Чи дійсно у «Російському Добровольчому Корпусі» немає російських шпіонів?

Корпус налічує кілька десятків бійців, проте число його представники не називають. Відбір проводять у кілька етапів і не кожен може його подолати. Проводиться кілька співбесід, якщо є потреба – СБУ може перевірити людину.

Які справжні цілі має Корпус?

Основними військово-політичними цілями Корпусу є: захист і відновлення територіальної цілісності України у кордонах 1991 року і повалення правлячого в Російській Федерації режиму.

Читайте також:  «Смерть кремлівському тирану!». «Російський Добровольчий корпус» записав відео з Брянщини

Теги: росіяни відео суверенітет добровольці смерть незалежність Дніпро армія

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