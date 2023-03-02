«Російський Добровольчий Корпус»: як воює, чого вимагає і за що бореться

З самого ранку російські пропагандистські ЗМІ почали розганяти черговий фейк про те, під Брянськом активно діє українська ДРГ яка, нібито, захопила заручників. Але хто ці вояки насправді, та чого вимагають?

2 березня російські пропандистські ЗМІ заявили про проникнення «українських диверсантів» у прикордонні райони Брянської області. За ці події взяв на себе відповідальність «Російський добровольчий корпус», який є підрозділом Збройних сил України, що складається з росіян.

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Бійці повідомили, що прийшли виключно з мирною метою і хочуть допомогти росіянам звільнитись із путінських «пут».

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На опублікованому у Інтернеті відео бійці «Російського Добровольчого Корпусу» кажуть таке: «Ми записуємо це відео з Брянської області. Ми прийшли сюди не як ДРГ, а як визволительна армія на свою землю, на відміну від путінської армії катів та насильників. Ми не воюємо з цивільними, ми прийшли сюди, щоб вас визволяти. Закликаємо вас, візьміть зброю та воюйте з путінським, кремлівським, кривавим режимом. Слава РДК, смерть кремлівському тирану».

Що за «Російський Добровольчий Корпус»?

«Російський Добровольчий Корпус» – підрозділ російських добровольців, які воюють на боці України, і є одним із підрозділів у складі Територіальної оборони. Добровольці родом з Росії, які пройшли Революцію Гідності, воювали в АТО і ООС, боролися у себе на батьківщині з режимом Путіна. Після повномасштабного вторгнення ці вояки вирішили об’єднатися в один підрозділ і тепер виконують бойові задачі у складі 98 батальйону Тероборони «Азов-Дніпро» 108-ї бригади Збройних Сил України.

Самі вояки розповідають, що до складу корпусу входять не лише етнічні росіяни, а й загалом вихідці з Росії.

Чи дійсно підрозділ складається лише із добровольців?

Хлопці переконують, що із серпня минулого року, коли і був створений (за документами) Корпус, вони працюють офіційно. Втім, залишаються добровольцями. Це не полонені, не перебіжчики, не люди, притиснуті до стіни якимись життєвими обставинами.

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Чому «Російський Добровольчий Корпус» не називає імен вояків?

Свої імена добровольці не розкривають, адже з них колись були відомі у Росії поглядами і воювали з кремлівським режимом ще до 2014 року. Проте зараз більшість воліють бути інкогніто, бо у Росії залишилися родичі.

На чій стороні «Російський Добровольчий Корпус»?

Бійці «Російського добровольчого корпусу» захищають суверенітет і незалежність України воєнним шляхом. Бійці ведуть боротьбу проти кремлівської влади та всіх осіб, які виконують злочинні накази та підтримують розв'язану Росією війну.

Чи дійсно у «Російському Добровольчому Корпусі» немає російських шпіонів?

Корпус налічує кілька десятків бійців, проте число його представники не називають. Відбір проводять у кілька етапів і не кожен може його подолати. Проводиться кілька співбесід, якщо є потреба – СБУ може перевірити людину.

Які справжні цілі має Корпус?

Основними військово-політичними цілями Корпусу є: захист і відновлення територіальної цілісності України у кордонах 1991 року і повалення правлячого в Російській Федерації режиму.