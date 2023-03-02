Головна Думки вголос Юрій Бутусов
search button user button menu button
Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Бої за Бахмут. Ситуація дуже важка

glavcom.ua
Війна триває. Треба постійно про це пам'ятати
фото: ЗСУ

Росіяни несуть дійсно великі втрати, але просуваються крок за кроком

Після однієї успішного наступальної операції я запитав командира однієї з наших найкращих частин, що було найважче для нього на війні. Він сказав: «Давати наказ стояти насмерть. Я робив це тричі, і кожного разу виїзжав на ці позиції, щоб подивитись в очі своїм підлеглим. Потім я повертався і їхав, а вони залишались і тримались. І втримали».

Обстановка в районі Бахмута дуже важка, ворог глибоко охопив місто. Росіяни несуть дійсно великі втрати, але просуваються крок за кроком. Наказ «триматись» в цій обстановці єдино можливий.

Але наказ має вагу, коли крім слів в ньому закладені добре підготовлені та захищені позиції, налагоджена розвідка, взаємодія з сусідами, спільна обізнаність в обстановці, застосування військ у відповідності до їхніх реальних можливостей, прикриті фланги, поповнення, яке вміє стріляти, усі можливі боєприпаси, офіцери, які керують не з підвала, а яким довіряють їх солдати. І всі ці елементи мають працювати та вдосконалюватись кожного дня, тоді досягається успіх.

Командир, який віддає наказ «триматись», має не тільки кидати слова, але в першу чергу робити все, щоб за цими словами була зрозуміла його велика робота – зрозуміла не у Києві, а передусім на кожному ВОПі та СП. Щоб було зрозуміло яким чином ці слова перетворяться у перемогу – у втрати ворога, у наші життя, у землю, яку ми захищаємо.

Для цього неможливо бути начальником та контролером своїх підлеглих, а треба бути одним з них, хто разом виконує це небезпечне «тримайтесь». Для цього треба бачити війну зблизька, а не наїздами на батальонний ксп. Для цього треба відповідати по справі на усі питання тих, від кого ти очікуєш бій до кінця. Для цього потрібна довіра – а довіра починається з чесного визначення власної відповідальності за все те, що відбувається.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: розвідка наказ боєприпаси робота місто втрати ворог Бахмут росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія анексувала Крим у 2014 році
Річниця окупації Криму. Ті, хто кликав Путіна, вже каються і просять вибачення
20 лютого, 10:48
Росія замість нормального розвитку, звернула на шлях диктатури та бідності
Туалет, село та війна, або Чому росіяни вже мертві
11 лютого, 19:29
Українські воїни захищають увесь демократичний світ
Річниця вторгнення. Без України Європа ніколи не буде в безпеці
24 лютого, 14:03
У Вугледарі не залишилося жодного вцілілого будинку
Очільник Вугледара Сергій Новіков: Місто майже повністю знищене інтерв'ю
8 лютого, 17:34
Пригожин має з’явитися 13, 14 і 15 лютого цього року на допит
Офіс Генпрокурора оголосив підозру Пригожину
3 лютого, 09:16
До Києва приїхав прем'єр Нідерландів
До Києва приїхав прем'єр Нідерландів
17 лютого, 12:33
РФ примушує українців на окупованих територіях отримувати російські паспорти – Генштаб
РФ примушує українців на окупованих територіях отримувати російські паспорти – Генштаб
21 лютого, 06:33
Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів
Росіяни вели безуспішний наступ: Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ відбили ворожі атаки
22 лютого, 18:20
Путін зібрав концерт у «Лужниках»: Банкова поставила діагноз президенту РФ
Путін зібрав концерт у «Лужниках»: Банкова поставила діагноз президенту РФ
22 лютого, 18:09

Юрій Бутусов

Бої за Бахмут. Ситуація дуже важка
Бої за Бахмут. Ситуація дуже важка
Пригожин активно конфліктує з Шойгу. Як цим можуть скористатись ЗСУ
Пригожин активно конфліктує з Шойгу. Як цим можуть скористатись ЗСУ
Виступ Путіна. Очікування і реальність
Виступ Путіна. Очікування і реальність
Чи буде великий російський наступ на річницю вторгнення?
Чи буде великий російський наступ на річницю вторгнення?
Що заважає відмічати реальні заслуги найкращих воїнів України?
Що заважає відмічати реальні заслуги найкращих воїнів України?
Про важливість «весільних дронів» на передовій
Про важливість «весільних дронів» на передовій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Новий фейк російської пропаганди: окупанти «захопили» танк Leopard із польським екіпажем
39K
Україна виграла найбільшу танкову битву війни – NYT
37K
У Криму прогримів потужний вибух
16K
Провал під Вугледаром розкрив серйозні проблеми армії РФ – ISW
8102
Стало відомо, хто керував підлітками через телеграм-канал ПВК «Редан»
7248
Росія здійснює танкове харакірі

Новини

Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
Сьогодні, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
Вчора, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
28 лютого, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту