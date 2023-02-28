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Федерація тенісу Росії перетворила анексований Крим на власну базу

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Федерація тенісу Росії перетворила анексований Крим на власну базу
Президент Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщєв відкрито підтримує війну в Україні
фото: з відкритих джерел

Журналіст Сергій Конторчик звертає увагу на підривну діяльність Російської тенісної федерації та її керівника

Федерація тенісу Росії в окупованому Криму проводить різноманітні турніри з пропагандистським ухилом. Проте організатори не потрапляють під санкції світових спортивних установ. Про це повідомив спортивний журналіст Сергій Конторчик в коментарі «Главкому».

За словами Конторчика, варто окремо приділити увагу багаторічному президенту Федерації тенісу Росії Шамілю Тарпіщєву.

«До того ж самі члени федерації тенісу безпосередньо беруть участь у пропагандистських заходах. Такі турніри проводять на любительському рівні, тому організатори не потрапляють під санкції світових спортивних установ. Але в Росії такими турнірами займаються ті ж самі люди, як потім співпрацюють з представниками міжнародних тенісних структур», – зазначає Конторчик.

Такі турніри в окупованому Криму організовує Федерація тенісу Росії
Такі турніри в окупованому Криму організовує Федерація тенісу Росії

Сергій Конторчик додав, що минулого року асоціація тенісистів-професіоналів не перешкоджала участі російських організаторів у проведенні професійного турніру за межами РФ. Хоча на той момент вже були компрометуючі факти, пов’язані з цими людьми, а хтось з них взагалі відкрито підтримував свого президента-диктатора і загарбницьку армію.

Сам же Тарпіщєв відвідував Крим після 2014 року, не проходячи прикордонний контроль та порушуючи законодавство України. Федерація, яку він очолює, є партнером «Артеку», бази в Криму використовують для зборів провідних російських тенісистів-юніорів, які виступають на міжнародних змаганнях і юніорських турнірах Grand Slam.

Шаміль Тарпіщев (праворуч) під час свого чергового незаконного перебування в окупованому Криму
Шаміль Тарпіщев (праворуч) під час свого чергового незаконного перебування в окупованому Криму

«Ми бачимо, що 23 лютого Федерація тенісу Росії опублікувала привітання до Дня захисника Вітчизни, згадавши в тексті й тих, хто зараз «здійснює подвиги на фронті» під час війни проти України, яку вони назвали «спецоперація». Якщо ця організація підтримує російську армію під час геноциду, хіба до всіх чиновників ФТР не повинні бути застосовані санкції?», – ставить питання Конторчик.

Разом з тим, за словами Конторчика, до нього ніхто не звертався ні з НОК України, ні з Міністерства молоді та спорту чи інших державних структур, які б мали бути зацікавленими у інформації про російських спортивних функціонерів, які мали б бути фігурантами санкційних списків, а не гостями та учасниками міжнародних змагань.

Нагадаємо, що Міністерство молоді та спорту замість покарання російських спортсменів-терористів пише «відписки», аби лише не займатися цим питанням.

До слова, Сергій Конторчик також розповів, як юні російські тенісисти та їх батьки відкрито показують антиукраїнські настрої та підтримують загарбницьку війну в Україні. 

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Теги: спорт теніс санкції росіяни

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