Російський військовий експерт: українці – талановиті воїни, ситуація для Путіна стає драматичною

Армія РФ надолужує перегони озброєнь «на ходу»

Відомий російський експерт з питань озброєнь, директор Центру аналізу стратегій та технологій (ЦАСТ) Руслан Пухов в інтерв’ю одному із видань визнав, що технологічне відставання армії РФ та висловив припущення, що «до кінця літа ситуація на фронтах може стати драматичною».

Серед іншого, очільник московського ЦАСТ назвав українців «талановитими воїнами», які «дуже швидко навчаються». Говорячи про опанування ЗСУ складними системами західного виробництва, Пухов зазначив: «Навчання займає кілька тижнів, тому фактично постачання озброєння йдуть по наростаючій, у тому числі якісному відношенні (ті ж Himars)». Він додав, що «недооцінка противника з нами зіграла злий жарт».

Експерт вкрай негативно оцінив повітряно-десантні війська РФ: «СВО показало, що зараз повітряно-десантні війська, грубо кажучи, – погана ерзац-піхота».

Про російську зброю Пухов заначив наступне:

«Річ у тім, що радянську зброю, яку зараз використовують і Росія, і Україна, чи то гаубиці, чи то системи залпового вогню, вони, за невеликими винятками, б’ють не далі 20-25 км. На додаток, у наc (росіян – ред.) повно 122 мм гаубиць, які взагалі ведуть вогонь всього на 13 км. Сучасна західна артилерія далекобійніша – в першу чергу йдеться про 155-мм гаубиць з довжиною ствола 39 калібрів, а особливо 52 калібру – останні мають дальність до 40-41 км. Проблема відставання СРСР і в дальності вогню артилерії була очевидна з вісімдесятих років, на жаль.

Щоправда, зараз західна техніка надходить у розпорядження ЗСУ поки що в гомеопатичних дозах, але постачання наростає. Відповідно, під час артилерійської дуелі українські системи зможуть знищувати наші батареї, а вогонь у відповідь просто не досягне цілі. Нарешті, особливу гостроту це питання набуває у зв’язку з розпочатими поставками ЗСУ ракетних систем Himars і MLRS, які ведуть вогонь високоточними ракетами GMLRS з наведенням GPS і дальністю до 85 км».

Говорячи про авіацію ВКС РФ, глава ЦАСТ визнав, що немає домінування РФ в небі. І тут у росіян дві проблеми.

«По-перше, як уже було сказано, у нас в авіації недостатньо високоточних боєприпасів та точних засобів виявлення та цілевказівки, по-друге, зберігається неподавлена ​​українська ППО, що діє на радянських системах (С-300, «Бук» і т.д.). Крім того, українці отримали велику кількість ПЗРК. В результаті авіація не може вільно ефективно діяти ні з великих та середніх висот, ні з малих висот, що значно обмежує її результативність, у тому числі щодо придушення тієї ж української артилерії та впливу на війська противника. Говорячи прямо, панування в повітрі у нас немає. Початок постачання Україні сучасних західних ЗРК середньої дальності може погіршити цю проблему».

«У разі артилерійської дуелі вони (українці – ред.) найчастіше виграють у нас. Взагалі застосування малих безпілотників справило своєрідну революцію у застосуванні артилерії, – додав Пухов.

Росіяни ж цю революцію фактично прогаяли і зараз армії РФ доводиться надолужувати «на ходу», каже експерт.