ЗСУ вдарили з Himars по пунктах окупантів у Мелітополі: сотня загиблих (відео)

Знищена значна кількість військової техніки

Українські захисники сьогодні вночі високоточними ракетами Himars нанесли вогневе ураження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних района Мелітополя. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

«За попередніми підрахунками знищена значна кількість військової техніки. Понад 100 російських солдат, які в цю ніч знаходилися в тимчасових казармах, отримали квитки на концерт Кобзону, а їх батьки вже обирають модель та колір автомобілю Lada», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на минулому тижні значну частину протиповітряної оборони окупанти передислокували з Мелітополя до Херсону. За словами Федорова, сьогоднішня ніч найбільш результативна та свідчить, що існуючі ворожі підрозділи ППО вже не спроможні чинити опір Himars. Послаблення системи ППО створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.