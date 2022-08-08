Головна Новини
search button user button menu button

Який вигляд має Антонівський міст після удару з Himars: відео 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Який вигляд має Антонівський міст після удару з Himars: відео 
ЗСУ «допомогли» окупантам відчути потужність західної зброї 
скріншот із відео

У мережі опублікували відео з Антонівського мосту у Херсоні після нічного удару Збройних Сил України. Запис оприлюднив один із російських військових пропагандистів. На ній видно, що міст отримав чотири пробоїни – одну велику та кілька менших за розміром.

Керівниця координаційного пресцентру Сил охорони та оборони «Півдня» Наталія Гуменюк в ефірі єдиного телемарафону розказала, що у ніч проти 8 серпня ЗСУ обстріляли не лише  Антонівський міст, але й Каховський. 

«Відпрацьовано той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб на цьому напрямку. Він має свої влучні результати. Влучання досить серйозні – як по Антонівському мосту, так і по Каховському», – сказала Гуменюк. 

Контроль за переправами через Дніпро стане ключовим фактором у боях за Херсонську область, вважає британська розвідка. 

Антонівський міст – це єдиний міст, який пов'язує тимчасово окупований Херсон з лівим берегом Дніпра. Саме через цей шляхопровід рашисти перевозять свої боєприпаси, техніку та паливо. Загальна протяжність Антонівського мосту складає 1366 метрів, загальна ширина – 25 метрів, ширина проїзної частини – 20,5 метра.

Як відомо, окупанти намагаються «залатати» Антонівський міст.

Нещодавно стало відомо, що замість зруйнованих мостів, російські загарбники побудували дві поромні переправи під тимчасово окупованим Херсоном.

Нагадаємо, 26 липня в тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Жителі Херсона повідомляли, що чули вибухи в районі Антонівського мосту. Після вибухів у місті було чути звуки пострілів.

Російські загарбники підтвердили пошкодження Антонівського мосту під Херсоном, по якому вночі вдарили українські захисники.

Декілька джерел підтвердили «Главкому», що Антонівський міст, що з’єднує окупований Херсон із лівобережжям, зокрема, з Олешками та Голою Пристанню непридатний для користування.

Згодом стало відомо, що залізничний міст через Дніпро на Херсонщині теж отримав пошкодження під час атаки Збройних сил України. 

До слова, триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.

Теги: Антонівський міст обстріл

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту в Херсоні (відео)
ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту в Херсоні (відео)
4 серпня, 13:25
Українські бійці вкотре атакували єдиний міст, який пов'язує тимчасово окупований Херсон з лівим берегом Дніпра
ЗСУ, ймовірно, знову вдарили по Антонівському мосту
5 серпня, 15:07
Рашистські ЗМІ підтвердили, що Антонівський міст пошкоджено
ЗСУ вночі вдарили по Антонівському та Каховському мостах
Сьогодні, 09:20

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Китай проти внесення Росії до списку спонсорів тероризму. Чому це добрий знак
55K
ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках – Генштаб
47K
В Україні знову лунають сирени
33K
Ліван передумав приймати українську кукурудзу, що першою вирвалась з Одеси?
29K
Миколаїв прокинувся від серії вибухів
29K
Окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині. Є постраждалі

Новини

Який вигляд має Антонівський міст після удару з Himars: відео 
Сьогодні, 17:20
ЗСУ відзвітували про ситуацію на південному напрямку фронту 
Сьогодні, 16:01
Окупанти розгромили ліцей на Дніпропетровщині (фото) 
Сьогодні, 15:15
Ворог нарощує сили в морі: кораблів стало уп'ятеро більше 
Сьогодні, 14:42
ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Поселив окупантів до хати. Староста відбувся штрафом під час війни
6 серпня, 22:00

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту