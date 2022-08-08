Який вигляд має Антонівський міст після удару з Himars: відео 

У мережі опублікували відео з Антонівського мосту у Херсоні після нічного удару Збройних Сил України. Запис оприлюднив один із російських військових пропагандистів. На ній видно, що міст отримав чотири пробоїни – одну велику та кілька менших за розміром.

Керівниця координаційного пресцентру Сил охорони та оборони «Півдня» Наталія Гуменюк в ефірі єдиного телемарафону розказала, що у ніч проти 8 серпня ЗСУ обстріляли не лише Антонівський міст, але й Каховський.

«Відпрацьовано той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб на цьому напрямку. Він має свої влучні результати. Влучання досить серйозні – як по Антонівському мосту, так і по Каховському», – сказала Гуменюк.

Контроль за переправами через Дніпро стане ключовим фактором у боях за Херсонську область, вважає британська розвідка.

Антонівський міст – це єдиний міст, який пов'язує тимчасово окупований Херсон з лівим берегом Дніпра. Саме через цей шляхопровід рашисти перевозять свої боєприпаси, техніку та паливо. Загальна протяжність Антонівського мосту складає 1366 метрів, загальна ширина – 25 метрів, ширина проїзної частини – 20,5 метра.

Як відомо, окупанти намагаються «залатати» Антонівський міст.

Нещодавно стало відомо, що замість зруйнованих мостів, російські загарбники побудували дві поромні переправи під тимчасово окупованим Херсоном.

Нагадаємо, 26 липня в тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Жителі Херсона повідомляли, що чули вибухи в районі Антонівського мосту. Після вибухів у місті було чути звуки пострілів.

Російські загарбники підтвердили пошкодження Антонівського мосту під Херсоном, по якому вночі вдарили українські захисники.

Декілька джерел підтвердили «Главкому», що Антонівський міст, що з’єднує окупований Херсон із лівобережжям, зокрема, з Олешками та Голою Пристанню непридатний для користування.

Згодом стало відомо, що залізничний міст через Дніпро на Херсонщині теж отримав пошкодження під час атаки Збройних сил України.

До слова, триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.